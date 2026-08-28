जागरण संवाददाता, मुहम्मदाबाद गोहना/करहां (मऊ)। कोतवाली क्षेत्र के चकजाफरी गांव में गुरुवार की देर रात नशे की हालत में दो सगे भाइयों के बीच हुई जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में छोटे भाई की मौत हो गई। इस मामले में मां की तहरीर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है।

चकजाफरी गांव निवासी 38 वर्षीय राजेश राजभर और उसका छोटा भाई 35 वर्षीय दिनेश राजभर गुरुवार रात नशे की हालत में किसी बात को लेकर आपस में तू-तू, मैं-मैं कर रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। दोनों में मारपीट होने लगी। इसी दौरान छोटे भाई दिनेश के सिर में संघातिक चोट लग गई। इससे उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मां उषा देवी को शुक्रवार की सुबह हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। मां की तहरीर पर पुलिस ने राजेश राजभर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। दूसरी तरफ गांव में चर्चा ही कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की है।