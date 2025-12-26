सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, ट्रेनिंग के साथ नियुक्ति पत्र भी कर दिए थे जारी
मऊ के बखरिया में एक युवक को बिहार सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी की गई। न्यायालय के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मधुबन (मऊ)। क्षेत्र के बखरिया में युवक को बिहार सचिवालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सगे रिश्तेदार से 12 लाख रुपये की ठगी की गई। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर दो के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
क्षेत्र के बखरिया निवासी प्रभात सिंह का कहना है कि कि उसका पुत्र आशीष सिंह बेरोजगार हैं। उसके रिश्तेदार जनपद के सरायलखंसी के भवनाथपुर निवासी दीपक सिंह ने बिहार सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर तेरह लाख रुपये की मांग किया।
नौकरी के लालच में काफी अनुनय-विनय के बाद बारह लाख रुपये देने की बात तय हुआ और विभिन्न तिथियों में पल्लवी राज नामक महिला के खाते में लगभग बारह लाख रुपये भेज दिया गया। इसके बाद दीपक उसके पुत्र आशीष को बीते सन् 2024 के तीन मार्च को बिहार के पटना के सचिवालय में ले जाकर नियुक्ति पत्र दिया।
वर्ष 2024 में ही 13 जून से लगभग छह माह तक उसके पुत्र को कई बार पटना ले जाता रहा। छह माह बाद उसने कहा कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और एक माह बाद नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। एक माह बाद पल्लवी राज और दीपक का मोबाइल बंद रहने लगा।
जब उसने पता किया तो पता चला कि दीपक बेरोजगार युवकों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का काम करता है। कई बार रिश्तेदार से धनराशि की मांग की गई लेकिन उसने वापस नहीं किया। इसके बाद आजिज आकर विधिक कार्रवाई की।
