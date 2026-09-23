कथा वही, अंदाज नया: सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के बीच क्यों बढ़ी कथावाचकों की लोकप्रियता?

विपिन पाराशर, वृंदावन: वृंदावन की गलियों में भक्ति का अंदाज बदल रहा है। कथा सुनाने का तरीका बदल गया है। कथा के पंडाल में कभी बुजुर्ग अधिक दिखते थे। आज युवाओं की भीड़ है। यह भीड़ उन कथावाचकों के पास ही अधिक आ रही है जो इंटरनेट मीडिया में अधिक सक्रिय हैं। इनकी सहज शैली, प्रसंग कहने का ढंग और प्रभावी उदाहरण आकर्षित कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, इंद्रेश उपाध्याय, पुंडरीक महाराज, जया किशोरी, गौरव कृष्ण गोस्वामी और देवी चित्रलेखा जैसे युवा कथावाचक ने प्रभावी शैली और आकर्षक मंच से नई पीढ़ी से संवाद का रास्ता बनाया है।

अनिरुद्धाचार्य : सहजता और हास्य से संवाद अनिरुद्धाचार्य की कथा शैली, बोलचाल की भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों पर टिकी है। परिवार, रिश्ते, विवाह, माता-पिता और जीवन की उलझनों को वह धार्मिक प्रसंगों से जोड़ते हैं। चुटीले अंदाज से भरी उनकी इस सहज शैली को इंटरनेट मीडिया ने व्यापक दर्शक तक पहुंचाया है।

इंद्रेश उपाध्याय : शास्त्र के साथ युवा संवाद इंद्रेश उपाध्याय कथा में प्रसंगों को आधुनिक जीवन के सवालों से जोड़ने की कोशिश उनकी प्रस्तुति को युवा श्रोताओं के लिए सहज बनाती है। उनकी कथाओं का डिजिटल प्रसार भी नई पीढ़ी को पंडाल से बाहर जुड़ने का अवसर देता है।

पुंडरीक महाराज : भक्ति और भाव की गहराई पुंडरीक महाराज की कथा शैली में कृष्ण-राधा के प्रति भाव, भजन और संगीत प्रमुख हैं। उनकी प्रस्तुति में श्रोता को केवल कथा सुनाने के बजाय उसके भाव में डुबोने का प्रयास दिखाई देता है। युवाओं के लिए यह भक्ति का भावनात्मक और संगीतपूर्ण अनुभव बनता है।

देवकीनंदन ठाकुर : संस्कृति और संस्कार का संदेश देवकीनंदन ठाकुर की कथा में कृष्ण के माध्यम से संस्कार और सांस्कृतिक चेतना का संदेश उनकी प्रस्तुतियों में प्रमुख रहता है। युवाओं के लिए यह धार्मिक आस्था को अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने का माध्यम बनता है।

जया किशोरी : युवाओं की भाषा में अध्यात्म जया किशोरी ने आध्यात्मिक कथाओं को युवाओं की रोजमर्रा की चिंताओं से जोड़ा है। धार्मिक दृष्टांतों को इससे जोड़ने की उनकी शैली युवा वर्ग को सीधे जीवन से जुड़ी महसूस होती हैं। उनकी प्रस्तुति में कथा के साथ संगीत और मोटिवेशनल संवाद का मेल भी दिखाई देता है।

गौरव कृष्ण गोस्वामी : भागवत को भाव और संगीत से जोड़ा गौरव कृष्ण गोस्वामी की कथा शैली में श्रीमद्भागवत के शास्त्रीय प्रसंगों के साथ संगीत और भाव का विशेष स्थान है। उनकी प्रस्तुतियों में कृष्ण भक्ति को केवल ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव और भाव के रूप में सामने लाने का प्रयास रहता है।