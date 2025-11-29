Language
    जमीन पर बैठ गईं और ठाकुरजी की छवि को निहारा, श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर कन्हैया के दर्शन कर यशोदा बेन भाव विभोर

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:36 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी, यशोदा बेन, अपने जन्मस्थान पर कन्हैया के दर्शन करने के बाद भावुक हो गईं। मंदिर में, वे जमीन पर बैठकर ठाकुर जी की छवि को निहारती रहीं। उनकी गहरी श्रद्धा ने सभी को प्रभावित किया।

    जासं, मथुरा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पत्नी यशोदा बेन शुक्रवार शाम स्वजन के साथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान दर्शन को पहुंची। यहां कान्हा देख भाव-विभोर हो गईं। काफी देर तक वह कान्हा की छवि निहारती रहीं। फिर बोलीं, दर्शन पाकर धन्य हो गईं। इससे पहले उन्होंने गोवर्धन में गिरिराज जी के भी दर्शन किए।

    परिवार के सदस्यों के साथ गईं प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी


    प्रधानमंत्री की पत्नी यशोदा बेन एक कार से परिवार के करीब चार सदस्यों के साथ शाम करीब साढ़े छह बजे श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचीं। इससे पहले जन्मस्थान प्रबंधन को भी सूचना नहीं थी। उनके पहुंचने के ठीक दस मिनट पहले ही प्रबंधन को सूचना दी गई। उन्होंने गर्भगृह में दर्शन किए। यहां कान्हा की मोहक छवि देख मानों सुधबुध खो बैठीं। करीब पांच मिनट तक वह गर्भगृह में रुकीं।

    भागवत भवन में भी दर्शन किए

    इसके बाद ठाकुर केशवदेव, योगमाया मंदिर मे भी दर्शन किए। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी के साथ भागवत भवन में भी दर्शन किए। यहां युगल सरकार की छवि देख मुग्ध हो गईं। यहां उन्हें पुजारियों ने विधिवत पूजन कराया। इसके बाद यहां जमीन पर ही बैठ गईं और ठाकुर जी की छवि को निहारा। करीब 45 मिनट तक वह जन्मस्थान पर रहीं और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गईं।

    गोवर्धन में गिरिराज जी के भी किए दर्शन

    गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि इससे पूर्व यशोदा बेन ने गोवर्धन में गिरिराज जी के भी दर्शन किए। प्रबंध समिति के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, प्रबंधक राजेश पांडेय, प्रभारी जनसंपर्क विजय बहादुर सिंह मौजूद रहे।