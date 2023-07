Mathura News: आज खतरे के निशान को पार करेगा यमुना का पानी, बिगड़ रहे हालात; डर से लोग करे पलायन

Mathura News यमुना का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। 165.50 मीटर पर जलस्तर पहुंच गया ये खतरे के निशान से महज 50 सेमी नीचे रह गया है। ये स्तर आज क्रॉस हो जाएगा। लोगों के मन में बाढ़ का डर गंभीर होता जा रहा है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। शुक्रवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता और डीएम पुलकित खरे ने इलाके का जायजा लिया।

मथुरा, जागरण संवाददाता। यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर हालात बिगाड़ रहा है। यमुना किनारे बसे गांवों को चारों ओर से पानी ने घेर लिया है। इससे ग्रामीण कैद होकर रह गए हैं। शुक्रवार को यमुना के पानी ने चेतावनी बिंदु पार कर लिया। 165.50 मीटर पर जलस्तर पहुंच गया, ये खतरे के निशान से महज 50 सेमी नीचे रह गया है। ये स्तर भी शनिवार तक पार हो सकता है। ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। घाटों पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया और अब नौका विहार पर भी प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। शेरगढ़ के कई गांवों में आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। शुक्रवार को ओखला बैराज से 3.65 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। वहीं ताजेवाला बैराज से 40,074 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। गोकुल बैराज से छोड़ा गया पानी पानी के बढ़ते दबाव को देख गोकुल बैराज से आगरा के लिए 75,468 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओखला और ताजेवाला बैराज से छोड़े जाने वाले पानी के शनिवार तक यहां आने की संभावना है, ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। वृंदावन में यमुना के किनारे बसी कालोनियों में लोगों की नींद उड़ी है। कालीदह, जुगलघाट क्षेत्र की करीब आधा दर्जन कॉलोनियां पूरी तरह प्रभावित हैं। लोग कर रहे हैं पलायन यहां रह रहे ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ ने राशन का इंतजाम कर घर की छत पर डेरा जमा लिया है। खुद के साथ ही पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर में आधे कुंभ क्षेत्र में पानी भर गया है। ऐसे में यहां भी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोग पलायन कर गए हैं। शुक्रवार को मंडलायुक्त अमित गुप्ता और डीएम पुलकित खरे भी यहां पहुंचे। खतरे का निशान कभी भी हो सकता है पार डीएम पुलकित खरे ने कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बाहर निकालने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि हर घंटे डेढ़ सेमी की रफ्तार से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में ये खतरे का निशान कभी भी पार कर सकता है। प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति में सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। जहां लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को कहा गया है। ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। लगातार अधिकारियों की टीम नदी और हालात की मॉनिटरिंग कर रही है।

