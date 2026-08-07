मथुरा में तेजी से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर, किनारे बसे गांवों में डर गहराया; पलायन की तैयारी में ग्रामीण

संवाद सूूत्र, सुरीर (मथुरा)। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही वर्षा और अब हथिनीकुंड से पानी छोडे़ जाने पर यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे तटवर्ती गांवों के किसानों की नींद उड़ गई हैं। उन्हें सब्जी समेत फसलों के चपेट में आने का डर सता रहा है। पिछले साल आए नदी में उफान के बाद ग्रामीणों को पलायन करना पड़ गया था। शहर के निचले इलाकों में भी कई दिन तक पानी भरा रहा था।



पिछले दो दिन से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नौहझील के फिरोजपुर, मंगल खोह, अड्डा मैना, अड्डा जाटव आदि के अलावा सुरीर के सुल्तानपुर, सिंहावन, नगला नहारिया, भिदौनी, औहावा, सामोली, इरौली गूजर और मांट के गांव भद्रवन, बिजौली, मांट मूला, जहांगीरपुर, बेगमपुर, डांगोली समेत तटवर्ती गांवों के किसानों को खादर के खेतों में सब्जी आदि की फसल डूबने की आशंका सताने लगी हैं।

गांव सिंहावन के किसान टीकम सिंह ने बताया कि पिछले दो दिन से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथिनी कुंड से छोड़े गए पानी के एक-दो दिन में यहां तक पहुंच जाने पर तटवर्ती गांवों में बाढ़ की आशंका दिखाई दे रही है।