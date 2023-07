Yamuna Flood: फिर रौद्र रूप में यमुना, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पहुंचा पानी, शेरगढ़-नौहझील से लोगों का पलायन

Mathura Yamuna River News In Hindi यमुना में बढ़ता पानी फिर से लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। शेरगढ़ और नौहझील के क्षेत्र में दो फीट तक पानी सड़कों पर बह रहा है। आधे से अधिक लोग यहां से पलायन कर गए हैं। वहीं बुधवार सुबह यमुना जलस्तर बढ़ा तो वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पर फिर पहुंचा यमुना का पानी।

Mathura News: खतरे के निशान से 53 सेमी ऊपर बह रही यमुना

