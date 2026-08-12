यमुना एक्सप्रेसवे पर एन्काउंटर, बंगाल से ला रही दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा से भागा बदमाश; दरोगा के लगी गोली

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार आधी रात उस समय सनसनी फैल गई, जब दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा में बंगाल से दिल्ली ले जाया जा रहा शातिर बदमाश अचानक पुलिसकर्मी की सरकारी पिस्टल छीनकर भाग निकला। पीछा कर रहे पुलिसकर्मियों पर उसने फायरिंग कर दी। एक गोली दिल्ली पुलिस के दारोगा के बाएं बाजू में लगी।

इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही दबोच लिया गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बदमाश के खिलाफ दिल्ली समेत विभिन्न थानों में 120 मुकदमे दर्ज हैं। 19 जुलाई को दिल्ली के जहांगीरपुरी में सलून कर्मचारी इरफान की चाकू से हत्या की थी। इस प्रकरण में वह फरार चल रहा था।

दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ, नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम जहांगीरपुरी में सलून कर्मचारी इरफान की हत्या के मामले में फरार धोबीघाट जहांगीरपुरी दिल्ली निवासी आरोपित वसीम अकरम उर्फ लंबू को बंगाल के नंदीग्राम से गिरफ्तार कर मंगलवार रात दिल्ली जा रही थी।

मंगलवार रात करीब सवा 12 बजे नौहझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 63 पर गांव अवाखेड़ा के समीप शातिर वसीम अकरम ने लघुशंका की बात कही। पुलिस ने कार को रोक दिया। वाहन से उतरते ही वसीम ने अभिरक्षा में तैनात मुख्य आरक्षी नरसी राम की सरकारी पिस्टल छीन ली और तेजी से भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।

खबरें और भी







बदमाश की गोली दिल्ली पुलिस के उपनिरीक्षक अजय कुमार के बाएं बाजू में लगी। साथी पुलिसकर्मी के घायल होते ही टीम ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली वसीम अकरम के दाएं पैर में लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान नौहझील पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसके कब्जे से सरकारी नौ एमएम पिस्टल, चैंबर में एक कारतूस और मैग्जीन में आठ कारतूस बरामद किए हैं। घटना के बाद फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मुख्य आरक्षी नरसी राम के प्रार्थना-पत्र पर नौहझील थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को भी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

19 जुलाई को चाकू से गोदकर की थी सलून कर्मचारी की हत्या सीओ मांट अमरनाथ सिंह यादव ने बताया वसीम अकरम शातिर किस्म का है। हाल में ही 19 जुलाई की सुबह चार-पांच युवक दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित इरफान के सलून में पहुंचे थे। युवकों ने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इरफान ने इसका विरोध किया तो आरोपित उसे मारपीट करते हुए पास की गली में ले गए और चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इरफान परिवार का इकलौता बेटा था।