Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yamuna Expressway पर कैंटर में मिली फिरोजाबाद की लड़की, Dial 112 की टीम ने पीछा कर ढूंढ़ निकाला

    By Abhay Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:13 PM (IST)

    फिरोजाबाद से भागी एक किशोरी को मथुरा पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर कैंटर का पीछा करके बरामद किया। किशोरी दिल्ली जा रही थी। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संसू, जागरण, सुरीर (मथुरा)। फिरोजाबाद से एक कैंटर में भाग कर Yamuna Expressway होकर दिल्ली जा रही एक किशोरी को बुधवार सुबह मथुरा पुलिस ने पीछा कर बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद किशोरी को स्वजन के सिपुर्द कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरोजाबाद से एक व्यक्ति ने बुधवार सुबह पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर सूचना दी थी कि एक किशोरी घर से भाग कर एक कैंटर में यमुना एक्सप्रेसवे पर होकर दिल्ली जा रही है। सूचना पर यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कर रही डायल 112 पुलिस की पीआरवी सक्रिय हो गईं।

    पीआरवी 1939 ने पीछा कर कैंटर को थाना महावन क्षेत्र में माइल स्टोन 122 पर रोक लिया। इसमें फिरोजाबाद से भाग कर जा रही किशोरी मिल गई। पूछताछ में 17 वर्षीय किशोरी ने बताया कि वह थाना मक्खनपुर क्षेत्र की है। किशोरी का आरोप है कि घर वाले मारपीट करते हैं।

    इससे नाराज होकर वह एक कैंटर में बैठकर दिल्ली जा रही थी। जिस कैंटर में जा रही थी, उसके चालक ने अपना नाम असगर निवासी गांव कुराना थाना हाफिजपुर जिला हापुड़ बताया। सूचना पर महावन थाना पुलिस भी पहुंच गई।

    जिसने फिरोजाबाद पुलिस और स्वजन को किशोरी के बरामद होने की सूचना दे दी। स्वजन के साथ आई सबंधित थाना पुलिस किशोरी को अपने साथ ले गई।