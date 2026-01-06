यमुना एक्सप्रेसवे हादसा: ज्योतिषी ने कहा, बेटा जिंदा है तो शव लेने नहीं आ रहे स्वजन

Language
    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:15 AM (IST)

    जागरण संवादददाता, मथुरा। बलदेव के यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मारे गए 17 लोगों के शव स्वजन के सिपुर्द कर दिए गए, लेकिन एक मृतक के स्वजन शव लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। एक ज्योतिषी ने स्वजन से कह दिया कि बेटा अभी जिंदा है। शव सिपुर्दगी में देने के लिए पुलिस ने मृतक के घर जाकर डीएनए रिपोर्ट भी सुबूत के रूप में दिखाई।

    स्वजन बेटे को मृत नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने अब स्वजन को नोटिस देने की तैयारी की है। इसके बाद भी अगर शव सिपुर्दगी में नहीं लिया तो जिला प्रशासन अंतिम संस्कार कराएगा।

    सब इंस्पेक्टर ने घर जाकर डीएनए मिलान समेत दिए सुबूत, नहीं मान रहे स्वजन

    बलदेव थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन 127 पर 16 दिसंबर की सुबह चार बजे घने कोहरे में भीषण सड़क हादसा हो गया था। इसमें आठ बसें व एक कार जलकर खाक हो गईं। हादसे में बस में फंसे 18 यात्रियों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने इनके अवशेष एकत्रित किए थे। घटना के दिन ही चार मृतकों की पहचान होने पर उनके शव स्वजन को सौंप दिए गए। 13 अवशेषों का डीएनए से मिलान पर उनके स्वजन को सौंपा गया। जबकि दिल्ली वेस्ट एसओ रमेश नगर सुदर्शन पार्क निवासी ऋतिक यादव का शव अभी मोर्चरी में रखा है।

    अब पुलिस लेकर जाएगी नोटिस, नहीं मानने पर जिला प्रशासन कराएगा अंतिम संस्कार

    पुलिस स्वजन से शव को लेने की गुहार लगा रही है, लेकिन स्वजन नहीं आ रहे हैं। इसके बाद एक उपनिरीक्षक को मृतक के घर भी भेजा गया। स्वजन ने उनको बताया कि एक ज्योतिषी के अनुसार उनका बेटा अभी जिंदा है। ज्योतिषी पर विश्वास करके स्वजन पूजा-पाठ करा रहे हैं। वह बेटे को मृत नहीं मान रहे हैं।

    उप निरीक्षक ने ऋतिक यादव के मृत होने के डीएनए रिपोर्ट दिखाई, फिर भी स्वजन पुलिस की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब पुलिस की ओर से शव को लेकर जाने के लिए स्वजन को नोटिस जारी किया जाएगा। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि नोटिस के बाद भी अगर स्वजन सिपुर्दगी नहीं लेते हैं तो शव के अवशेषों का अंतिम संस्कार कराया जाएगा।


    एक दर्जन हड्डियों के टुकड़ों से करेंगे लापता दो यात्रियों की पहचान

    यमुना एक्सप्रेसवे पर 16 दिसंबर की सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अभी दो दो यात्री लापता हैं। हादसे के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से करीब एक दर्जन हड्डियों के टुकड़ों को एकत्रित किया है। इन टुकड़ों को अब आगरा भेजा जा रहा है, ताकि डीएनए सैंपल से लापता दो यात्रियों की पहचान की जा सके।

    हमीरपुर की पार्वती और धाैलपुर के भाेलू


    हादसे के बाद नोएडा नागांव गली नंबर एक ग्रेटर नोएडा सेक्टर 87 व मूल निवासी राठ हमीरपुर की पार्वती और धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बा के धनरोरा रोह निवासी भोलू अभी लापता हैं। फोरेंसिक टीम ने दो बार में घटनास्थल से एक दर्जन हड्डियों के टुकड़ों को एकत्रित किया है। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अब इन टुकड़ों को आगरा भेजा जा रहा है। लापता दोनों यात्रियों के स्वजन के डीएनए से मिलान किया जाएगा। लापता दोनों यात्रियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।