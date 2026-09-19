राधाष्टमी पर संत प्रेमानंद ने वृंदावन में गुरु गौरांगीशरण का आशीर्वाद लिया, केलिकुंज में मनाया उत्सव

संवाद सहयोगी, वृंदावन। राधानाम की महिमा का गुणगान कर दुनियाभर में श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बन चुके संत प्रेमानंद ने राधाजी का प्राकट्योत्सव उत्सव के रूप में मनाया। भले ही वह इन दिनों यमुना पार यमुना विहार आश्रम में एकांतवास में साधना कर रहे हैं, लेकिन राधाजी का प्राकट्योत्सव हो और वृंदावन न आएं, ऐसा भी संभव नहीं।

शनिवार सुबह साढ़े चार बजे यमुना पार से संत प्रेमानंद वृंदावन पहुंचे तो सबसे पहले अपने गुरु गौरांगीशरण महाराज के आश्रम पहुंचे और उनका पूजन कर राधाष्टमी की बधाई दी और आशीर्वाद लिया। इसके बाद संत प्रेमानंद श्रीराधा केलिकुंज पहुंचे।

यहां लगभग दो घंटे तक श्रीराधाजी के प्राकट्योत्सव पर उत्सव मनाया और फिर यमुना विहार आश्रम के लिए रवाना हो गए। संत प्रेमानंद के वृंदावन आने की भनक लगते ही भोर में चार बजे से श्रीराधा केलिकुंज के आसपास हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच गई।

संत प्रेमानंद ने इन दिनों रात्रिकालीन पदयात्रा, एकांतिक दर्शन व वार्ता अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर रखी है। लेकिन, उत्सवों पर वृंदावन आकर वे अपने गुरुदेव से आशीर्वाद भी लेते हैं और श्रीराधाकेलिकुंज में श्रीराधाजी की सेवापूजा भी करते हैं।