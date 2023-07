Vrindavan Prem Temple : फर्जी निकली प्रेम मंदिर में बम रखे होने की सूचना; पुलिस अधिकारी होते रहे परेशान

रात 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर एक मोबाइल से युवक ने काल कर कहा कि प्रेम मंदिर पर बम रखा है। कभी भी फट सकता है। कंट्रोल रूम से वायरलेस पर संदेश प्रसारित किया गया। तत्काल बम निरोधक दस्ता और वृंदावन पुलिस प्रेम मंदिर पहुंची। मंदिर में करीब 30 मिनट खोजबीन की गई। तब तक मंदिर के पट बंद हो चुके थे श्रद्धालु जा चुके थे परिसर खाली था।

Vrindavan Temple : प्रेम मंदिर पर बम की फर्जी सूचना ने पुलिस को छकाया

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, वृंदावन : रविवार रात वृंदावन में जब सड़कों पर श्रद्धालु थे, तभी पुलिस को एक अनजान काल से सूचना मिली की प्रेम मंदिर पर बम रखा है। बम की खबर मिलते ही पुलिस सतर्क हुई बम निरोधक दस्ते ने मंदिर में खोजबीन की। लेकिन बम नहीं मिला। जिस नंबर से पुलिस को काल आया था, वह नंबर भी बंद हो गया। पुलिस काल करने वाले की तलाश कर रही है। रात करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर एक मोबाइल से युवक ने काल कर कहा कि प्रेम मंदिर पर बम रखा है। कभी भी फट सकता है। कंट्रोल रूम से वायरलेस पर संदेश प्रसारित किया गया। तत्काल बम निरोधक दस्ता और वृंदावन पुलिस प्रेम मंदिर पहुंची। मंदिर में करीब 30 मिनट खोजबीन की गई। तब तक मंदिर के पट बंद हो चुके थे। श्रद्धालु जा चुके थे, परिसर खाली था। बम न मिलने पर पुलिस ने मोबाइल पर युवक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद था।पुलिस ने जब मोबाइल की लोकेशन जांच की तो शराब के ठेके के पास मिली। पुलिस का मानना है कि नशे की हलात में किसी ने फर्जी सूचना दी है। कोतवाली प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है।

Edited By: Mohammed Ammar