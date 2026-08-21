वृंदावन ओमेक्स मॉल हादसा: शटरिंग गिरने से चार दबे, नेपाली मजदूर समेत तीन की मौत
वृंदावन के ओमेक्स मॉल में निर्माणाधीन चौथी मंजिल पर शटरिंग गिरने से एक नेपाली मजदूर समेत तीन की मौत हो गई और एक अन्य घायल को गंभीर हालत में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
HighLights
ओमेक्स मॉल की चौथी मंजिल पर शटरिंग अचानक गिरी।
कई मजदूर घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। ओमेक्स के निर्माणाधीन माॅल की चौथी मंजिल पर चल रहे काम के दौरान शुक्रवार की सुबह शटरिंग अचानक टूटकर गिर गई। इसकी चपेट में आकर एक मज़दूर की मृत्यु हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है।
रुक्मिणी विहार गोल चक्कर के पास ओमेक्स माॅल का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे मजदूर चौथी मंजिल पर काम कर रहे थे, तभी अचानक शटरिंग टूटकर गिर गई। घटना के समय छह मजदूर मौजूद थे। इनमें से दो मजदूर कुछ देर पहले शौच के लिए चले गए। शटरिंग गिरने के दौरान चार मजदूर दब गए।
इनमें नेपाल निवासी शिवराम, पश्चिम बंगाल निवासी दिलदार, आलम एवं रफीक दब गए। जिनमें से शिवराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आलम और रफीक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हुई। जिन्हें मोर्चरी पहुंचा दिया। जबकि दिलदार की हालत गंभीर होने पर आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है।