वृंदावन ओमेक्स मॉल हादसा: शटरिंग गिरने से चार दबे, नेपाली मजदूर समेत तीन की मौत

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ओमेक्स के निर्माणाधीन माॅल की चौथी मंजिल पर चल रहे काम के दौरान शुक्रवार की सुबह शटरिंग अचानक टूटकर गिर गई। इसकी चपेट में आकर एक मज़दूर की मृत्यु हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है।

रुक्मिणी विहार गोल चक्कर के पास ओमेक्स माॅल का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे मजदूर चौथी मंजिल पर काम कर रहे थे, तभी अचानक शटरिंग टूटकर गिर गई। घटना के समय छह मजदूर मौजूद थे। इनमें से दो मजदूर कुछ देर पहले शौच के लिए चले गए। शटरिंग गिरने के दौरान चार मजदूर दब गए।