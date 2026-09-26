वृंदावन में नकली किन्नर की पोल खुली, बांकेबिहारी मंदिर के पास असली किन्नरों ने पीटा

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पर आने वाली श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बीच अच्छी कमाई के लालच में कुछ युवक किन्नर की वेशभूषा धारण कर नेग मांगने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार को कुछ असली किन्नरों की नजर नकली पर पड़ गई। इसके बाद सड़क पर ही घमासान हो गया।

बांकेबिहारी मंदिर के आसपास किन्नर भी श्रद्धालुओं से पैसों की मांग करते हैं, तो कुछ युवक भी इस काम में शामिल हो जाते हैं। किन्नर के नाम पर उनकी भी मोटी कमाई हो सके। लेकिन, मंदिर मार्ग पर ऐसे ही एक नकली किन्नर बने युवक को एक किन्नर ने पहचान लिया। देखते ही देखते नकली किन्नर बने युवक के साथ किन्नर ने मारपीट की।