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    पांच महीने बाद गर्भगृह में वापस आए ठाकुर बांकेबिहारी, अगली कामदा एकादशी तक रहेगी यही दर्शन व्यवस्था

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:25 PM (IST)

    बांकेबिहारी मंदिर में पांच महीने बाद ठाकुरजी गर्भगृह में वापस विराजित हो गए हैं, जिससे भक्तों के लिए दर्शन का दायरा सीमित हो गया है। पुरुषोत्तम मास के ...और पढ़ें

    गर्भगृह में विराजकर दर्शन देते ठाकुर बांकेबिहारी।

    गर्भगृह में विराजकर दर्शन देते ठाकुर बांकेबिहारी।

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। गर्मी के मौसम में ठाकुरजी को शीतलता प्रदान करने को बांकेबिहारी मंदिर में फूलबंगला सजाए गए। इस बार पुरुषोत्तम मास के चलते पांच महीने तक फूलबंगला मंदिर में सजाए गए। ठाकुरजी ने मंदिर के जगमोहन में विराजित होकर भक्तों को दर्शन दिए। लेकिन, अब अगले वर्ष फूलबंगला की सेवा शुरू होने तक ठाकुरजी मंदिर के गर्भगृह में ही भक्तों को दर्शन देंगे।

    मंदिर के गर्भगृह में आराध्य के दर्शन करने में श्रद्धालुओं को कठिनाई तो होगी। चूंकि जब ठाकुरजी जगमोहन में विराजे तो प्रांगण के हर छोर से आराध्य के दर्शन भक्तों को हाे रहे थे। लेकिन, गर्भगृह में जब ठाकुरजी विराज रहे हैं तो ये दायरा सीमित हो जाता है।

    ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में 29 मार्च को कामदा एकादशी पर फूलबंगला सजाने की प्रकिया शुरू हुई तो ठाकुरजी ने जगमोहन में विराजित होकर दर्शन दिए। अब हरियाली अमावस पर फूलबंगला सजने बंद हो गए। गुरुवार को ठाकुर बांकेबिहारीजी ने मंदिर के गर्भगृह में विराजित होकर भक्तों को दर्शन दिए। तो आराध्य के दर्शन को श्रद्धालुओं के लिए प्रांगण का दायरा सीमित हो गया

    हालांकि मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति ने जिस तरह रेलिंग व्यवस्था की है, तो रेलिंग में होकर गुजरते श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में केवल रेलिंग से होकर गुजरते श्रद्धालुओं को ही आराध्य के दर्शन का लाभ मिल रहा है।

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    मंदिर सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी ने बताया अब ठाकुरजी अगली कामदा एकादशी तक मंदिर के गर्भगृह में ही दर्शन देंगे। इस बीच शरद पूर्णिमा और होली पर ही ठाकुरजी मंदिर के जगमोहन में भक्तों को दर्शन देंगे।