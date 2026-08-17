वृंदावन के शौकीन बंदर: मोबाइल पर वीडियो देखने की दीवानगी, चश्मा उतारने के बाद लगा नया शौक
वृंदावन में बंदरों का आतंक जगजाहिर है, लेकिन अब ये बंदर सोशल मीडिया के भी दीवाने हो रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के पास एक सुरक्षाकर्मी के मोबाइल पर दो बंदर शांत भाव से वीडियो देखते हुए पाए गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
HighLights
वृंदावन में बंदरों का आतंक, अब सोशल मीडिया के दीवाने।
बांके बिहारी मंदिर के पास बंदर देखते हैं मोबाइल वीडियो।
सुरक्षाकर्मी के साथ शांत भाव से देखते वायरल पोस्ट।
संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश दुनिया से वृंदावन आने वाले श्रद्धालु-पर्यटक भी परेशान हैं। बंदरों का आतंक ऐसा कि आप वृंदावन में बाजार में हों या गलियों में चश्मा लगाकर निकल नहीं सकते। चश्मा उतारने में आप भले ही लापरवाही कर दें। लेकिन, बंदर अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। चश्मा लगाए श्रद्धालु पर कैसे झपट्टा मारना है, बड़ी ही तैयारी के साथ उस व्यक्ति के कंधे तक पहुंचेंगे आंखों से चश्मा लेकर चले जाते हैं।
यही हाल मोबाइल का है, आपने शर्ट की जेब में मोबाइल रखा है तो वह भी सुरक्षित नहीं, कब बंदर निकाल ले जाए आप कह नहीं सकते। बंदरों की हरकत यहीं नहीं थमी, अब बंदर इंटरनेट मीडिया की प्रसारित पोस्ट के भी दीवाने हो रहे हैं।
बांकेबिहारी मंदिर की गली में तैनात एक सुरक्षागार्ड जब मोबाइल पर प्रसारित पोस्ट देखता है, तो उसके समीप बड़े शांत भाव से बंदर पूरी प्रसारित पोस्ट को कुछ इस तरह देखते हैं, जैसे इंसान ही देख रहा हो।
सुरक्षागार्ड के साथ बंदर बड़े शांत भाव से देखते हैं इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो
ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन, यहां बंदरों का आतंक भी किसी से छिपा नहीं है। चश्मा, पर्स, मोबाइल छीनकर ले जाने वाले बंदर अब तक फ्रूटी से संतुष्ट होकर छीनी गई वस्तु वापस कर देते थे। लेकिन, एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुई बंदरों की एक पोस्ट ने लोगों में अलग चर्चा शुरू कर दी है। लोग अब कहने लगे हैं बंदर भी इंटरनेट मीडिया पोस्ट के दीवाने हाे रहे हैं।
मोबाइल पर पोस्ट देखते हैं दो बंदर
दरअसल, ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में एसएस सिक्योरिटी के गार्ड अनिल कुमार की हरगुलाल बेरीवाला की गली में बैरियर पर तैनाती रहती है। गली में भीड़ कम होने के दौरान गार्ड मोबाइल में इंटरनेट मीडिया पोस्ट देखता था। कुछ देर पहले से एक बंदर आकर उनके पास बैठकर पूरी पोस्ट देखता। यह सिलसिला थमा नहीं, अब दो बंदर आते हैं और मोबाइल पर पोस्ट देखते हैं।
मोबाइल बंद करने पर बंदर उग्र हाे जाते हैं, फिर से इंटरनेट मीडिया खाेलने पर शांत भाव से देखने लगते हैं। इसका वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया, जो खूब प्रसारित हो रहा है।
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