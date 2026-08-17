वृंदावन के शौकीन बंदर: मोबाइल पर वीडियो देखने की दीवानगी, चश्मा उतारने के बाद लगा नया शौक

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश दुनिया से वृंदावन आने वाले श्रद्धालु-पर्यटक भी परेशान हैं। बंदरों का आतंक ऐसा कि आप वृंदावन में बाजार में हों या गलियों में चश्मा लगाकर निकल नहीं सकते। चश्मा उतारने में आप भले ही लापरवाही कर दें। लेकिन, बंदर अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। चश्मा लगाए श्रद्धालु पर कैसे झपट्टा मारना है, बड़ी ही तैयारी के साथ उस व्यक्ति के कंधे तक पहुंचेंगे आंखों से चश्मा लेकर चले जाते हैं।

यही हाल मोबाइल का है, आपने शर्ट की जेब में मोबाइल रखा है तो वह भी सुरक्षित नहीं, कब बंदर निकाल ले जाए आप कह नहीं सकते। बंदरों की हरकत यहीं नहीं थमी, अब बंदर इंटरनेट मीडिया की प्रसारित पोस्ट के भी दीवाने हो रहे हैं।

बांकेबिहारी मंदिर की गली में तैनात एक सुरक्षागार्ड जब मोबाइल पर प्रसारित पोस्ट देखता है, तो उसके समीप बड़े शांत भाव से बंदर पूरी प्रसारित पोस्ट को कुछ इस तरह देखते हैं, जैसे इंसान ही देख रहा हो। सुरक्षागार्ड के साथ बंदर बड़े शांत भाव से देखते हैं इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो ठाकुर बांकेबिहारी की नगरी को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन, यहां बंदरों का आतंक भी किसी से छिपा नहीं है। चश्मा, पर्स, मोबाइल छीनकर ले जाने वाले बंदर अब तक फ्रूटी से संतुष्ट होकर छीनी गई वस्तु वापस कर देते थे। लेकिन, एक दिन पहले इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुई बंदरों की एक पोस्ट ने लोगों में अलग चर्चा शुरू कर दी है। लोग अब कहने लगे हैं बंदर भी इंटरनेट मीडिया पोस्ट के दीवाने हाे रहे हैं।