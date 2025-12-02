Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुरीर की शादी में बवाल: ग्रामीणों ने बरातियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, कई घायल; गाड़ियों के शीशे चकनाचूर

    By Abhay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    सुरीर में एक शादी समारोह में बरातियों और स्थानीय युवकों के बीच मारपीट हो गई। शराब के नशे में धुत बरातियों द्वारा हंगामा करने पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने बरातियों की पिटाई कर दी। घटना में कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। कस्बा सुरीर में सोमवार रात एक शादी समारोह में बराती युवकों ने स्थानीय युवकों से मारपीट कर दी। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ा कर कई बराती युवकों की पिटाई कर दी। दोनों ओर से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटे बराती, कई घायल

    कस्बा सुरीर में सोमवार को एक व्यक्ति की दो बेटियों की शादी थी। जिसमें एक लडक़ी बरात फ्लैदा और दूसरी लड़की की बरात बाड़ोन गांव से आई थी। रात में बरात चढ़त के बाद बराती और घराती पांडाल में खाना खा रहे थे। सुरीर कलां के तीन-चार युवक भी शादी में शामिल होने आए थे। गांव फलैदा से बरात में आए कुछ युवक शराब के नशे में बीच रास्ता में गाड़ी खड़ी कर हो हल्ला कर रहे थे। सुरीर कलां के युवकों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इसी बात पर कहासुनी होने से बराती युवकों ने एक राय होकर स्थानीय युवकों पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया।


    पहले बराती युवकों ने की थी कई लोगों से मारपीट

    स्थानीय युवकों ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया। जिन्हें देख कर मारपीट करने वाले बराती युवक अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर उनकी दौड़ा-दौड़ा कर पिटाई कर दी। जिससे कई बराती युवक भी घायल हो गए। मारपीट में कई गाड़ियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए।

    थाना प्रभारी अजय कुमाए सिंह का कहना है कि बरात में मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। प्रार्थना पत्र मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।