Vegetable Prices Hike: किचिन में 'महंगाई का तड़का', मथुरा में टमाटर के बाद भाव खा रहीं सब्जियां, लहसन भी चढ़ा

Vegetable Prices Hike Mathura News Veg. Price बाढ़ में टमाटर लाल हुआ तो ठीक अदरक और लहसून का स्वाद कसैला क्यों। टमाटर के साथ ही अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। जिससे किचिन का बजट गड़बड़ा रहा है। लोग जरूरत के हिसाब से ही सब्जियों पर खर्च कर रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ने से खटाइ से काम चला रहे हैं।

