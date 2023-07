Vegetable Prices Hike: मथुरा में महंगाई सातवें आसमान पर, टमाटर के बाद अब 'भाव' खा रहीं हरी सब्जियां

खेतों में भरा पानी भाव खा रहीं हरी सब्जियां। टमाटर के बाद अन्य सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से बढ़े दाम। जल स्तर कम होने तक सब्जियों के दाम कम नहीं होने का संकट। भारी बारिश और रास्ते बंद होने के कारण सब्जियों की आवक कम हो रही है। आने वाले दिनों में बारिश रुकने और रास्ते खुलने के बाद कुछ राहत की उम्मीद है।

Mathura News: vegetable prices increased मथुरा में महंगाई सातवें आसमान पर, टमाटर के बाद अब भाव खा रहीं हरी सब्जियां

मथुरा, जागरण संवाददाता। मथुरा शहर के अधिकांश क्षेत्र में भारी बारिश और जल स्तर बढ़ने से महंगाई सातवें आसमान में पहुंच गई है। खेतों में पानी भरने से सब्जियां भी अब भाव खाने लगी हैं। कई गुना सब्जियों की कीमत बढ़ गई है। टमाटर के बाद अब अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की बाढ़ से मथुरा में भी जलस्तर बढ़ा दिल्ली में बाढ़ आ गई है। मथुरा में भी यमुना में जलस्तर बढ़ गया है और खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में सब्जी पानी में डूब गई है। आपूर्ति न होने के कारण सब्जी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दो सप्ताह पहले जो सब्जी 10 रुपये किलो थी, अब उसके भाव 18 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। थोक दाम बढ़ने से फुटकर दाम बढ़े बारिश के कारण फसलों और सप्लाई चेन बाधित होने से सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। जलभराव, रास्ते बंद होने से बढ़े दाम एक सप्ताह में यहां हरी सब्जी से लेकर प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं। जलभराव, हाईवे में पानी अधिक हाेने के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। जिससे सप्लाई बाधित हुई और थोक रेट बढ़ गए। फुटकर विक्रेता अब महंगी सब्जी बेचने को मजबूर हैं। एक सप्ताह में सब्जी के दामों में दस रुपये से लेकर 20 रुपये तक बढ़े हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक से आने वाले प्याज की आपूर्ति 30 प्रतिशत तक कम हुई है। इससे प्याज की कीमत भी बढ़ गई है। इस बार ज्यादा बढ़े दाम वर्षा के दिनों में सब्जियों के दाम अधिक होते हैं, लेकिन इस बार दामों में अधिक बढ़ोतरी हुई। खर्चे पर बोझ अधिक हो गया है।- सब्जियों के दाम इस तरह बढ़ रहे हैं, जैसे मानों सब्जी नहीं सोना खरीदा जा रहा हो। पहले हम जो सब्जी एक किलो खरीदते थे, अब 500 ग्राम में ही संतोष कर रहे हैं। सब्जियों की कीमत (प्रतिकिलो) लौकी-25

तरोई-30

बैंगन-45

कुंदरू-30

परवल-35

पालक-20

शिमला मिर्च-55

गोभी-30 मिर्च

हरी-50

भिंडी-50

