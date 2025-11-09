Language
    यूपी की 458 पंचायतों में किसान लगाएंगे मौसम का पूर्वानुमान, 10 ब्लाकों में स्काईमेट कर रही सर्वे

    By Rakesh Kumar Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक नई पहल शुरू हो रही है, जिसके तहत 458 पंचायतों के किसान अब खुद मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होंगे। स्काईमेट द्वारा 10 ब्लॉकों में सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे किसानों को मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल सके और वे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कान्हा की नगरी में सिर्फ राया, फरह में वर्षामापी एवं वृंदावन में वायुमापी स्टेशन हैं। ऐसे में जिले में मौसम के हाल की सटीक जानकारी स्थानीय लोगों को समय पर नहीं मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए यंत्र लगाए जाने की ओर काम शुरू हो गया है। आपदा से निपटने की समय पूर्व तैयारी के लिए जिले की 458 ग्राम पंचायतों में वर्षा और वायुमापी संयंत्र लगाए जाएंगे। स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होंगे।

    कार्यशाला भी होगी आयोजित 

    केंद्र सरकार आपदा से निपटने की व्यवस्था सभी जिलों में कराने की ओर गंभीर है। इसी के तहत जिले की 458 ग्राम पंचायतों में वर्षा व वायुमापी संयंत्र लगाने के लिए स्थान चयनित किए गए हैं। इसके अलावा सभी दस ब्लाकों में भी एक-एक यंत्र लगेगा। किस ग्राम पंचायत या ब्लाक में कहां संयंत्र लगेंगे, इसका भी चयन कर लिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पर ग्रामीणों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। वर्षा व वायुमापी संयंत्रों से ग्राम पंचायतों को तापमान, वर्षा, हवा की गति और बादल छाए रहने के बारे में दैनिक जानकारी मिलेगी।

    इससे किसानों को फसल की बोआई, सिंचाई और कटाई की गतिविधि की जानकारी मिलेगी और इसी के अनुरूप वे खेती की तैयारी कर सकेंगे। इसका उन्हें लाभ मिलेगा। ई-ग्राम स्वराज के तहत मेरी पंचायत एप से सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। वहीं चक्रवात और भारी वर्षा जैसी मौसम के पुर्वानुमान के बारे में ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों को एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे। ताकि जनजीवन, फसल और संपत्ति की सुरक्षा के तत्काल इंतजाम हो सकें। संयंत्र लगाने के लिए नामित की गई संस्था स्काईमेट की टीम ने चिन्हित स्थानों का सर्वे कर रही है। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों में ये संयंत्र लगने से समय पर मौसम के पूर्वानुमान एवं वायु गुणवत्ता की जानकारी हो सकेगी।

    किस ब्लाक में कितने संयंत्र लगेंगे

    छाता में 24, नंदगांव में 31, नौहझील में 66, बलेदव में 40, मथुरा में 58, चौमुहां में 38, फरह में 53, गोवर्धन में 38, राया में 70, मांट में 40 गांवों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं। इनके लिए स्थान चयनित हो चुके हैं।

    अब तक जिले के किसान एवं आम जनता को मौसम एवं वायु गुणवत्ता की जानकारी नहीं हो पाती थी। इसके लिए सरकार द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों में वर्षा और वायुमापी संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। स्थान उपयुक्त पाए जाने के बाद इस ओर काम शुरू हो जाएगा। - वसंत कुमार दुबे, उप कृषि निदेशक।