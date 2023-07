CM Yogi मथुरा में बोले- छह साल में बढ़े UP में श्रद्धालु, कैंसर मरीजों की सीटी स्कैन मशीन का किया शुभारंभ

CM Yogi Visits In Mathura सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को वृंदावन पहुंचे। रामकृष्ण सेवाश्रम चैरिटेबल हास्पिटल में कैंसर रोगियों के लिए लगाई गई पीईटी सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं के आवागमन में उत्तर प्रदेश छह साल पहले पीछे था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये प्रति वर्ष इलाज की सुविधा दी है।

