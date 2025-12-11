Traffic Chalan जमा करने में मिल सकती है कुछ छूट, लगने जा रही है हर जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिला न्यायाधीश विकास कुमार द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए न्यायालय परिसर से दो प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

प्रचार वाहन के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी व पराविधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। प्रचार वाहनों ने शहर व ग्रामीण क्षेत्र में लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान भी जमा किए जाएंगे।

हर जिले में इस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें कई पुराने वादों का निस्तारण होगा।

मथुरा में इस मौके पर अपर जिला जज राम किशोर पांडेय, अपर जिला जज सुरेंद्र प्रसाद, सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। इन प्रचार वाहनों से राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार पूरे जिले में किया जा रहा है।

अपर जिला जज सुरेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमे को चिन्हित कर या अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उसका निस्तारण कराए जाने की अपील की है।