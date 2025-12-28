यूपी के इस जिले में 72 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका, बीएसए रतन कीर्ति ने कार्रवाई के आदेश दिए

जागरण संवाददाता, मथुरा। छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनाने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रधानाध्यापकों पर बीएसए रतन कीर्ति ने कार्रवाई की है। 72 प्रधानाध्यापकों का दिसंबर का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। कार्य में सुधार करने वाले शेष 313 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

नवंबर में समीक्षा में सामने आया था, 385 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्जप्रधानाध्यापक अपार आडी, यू डाइस के कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। अपार आ ई डी के कार्य में सामने आई लापरवाही



385 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक का वेतन रोक दिया गया था। 24 दिसंबर की स्थिति के आधार पर 385 परिषदीय विद्यालयों की समीक्षा की गई, 72 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अपार आईडी सृजन से संबंधित कार्य को वेतन अवरुद्ध करने पर भी पूर्ण नहीं किया गया। यह स्थिति खेदजनक है, जिले की रैंक भी प्रभावित हुई है। 72 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक का दिसंबर का वेतन अरुद्ध रखते हुए शेष 313 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।