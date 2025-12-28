Language
    यूपी के इस जिले में 72 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका, बीएसए रतन कीर्ति ने कार्रवाई के आदेश दिए

    By Navneet Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    मथुरा में छात्र-छात्राओं की अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने पर बीएसए रतन कीर्ति ने 72 प्रधानाध्यापकों का दिसंबर का वेतन रोकने का आदेश दिया है। नवंब ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। छात्र-छात्राओं की अपार आडी बनाने के कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्रधानाध्यापकों पर बीएसए रतन कीर्ति ने कार्रवाई की है। 72 प्रधानाध्यापकों का दिसंबर का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। कार्य में सुधार करने वाले शेष 313 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

    नवंबर में समीक्षा में सामने आया था, 385 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्जप्रधानाध्यापक अपार आडी, यू डाइस के कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं।

    अपार आडी के कार्य में सामने आई लापरवाही

    385 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक का वेतन रोक दिया गया था। 24 दिसंबर की स्थिति के आधार पर 385 परिषदीय विद्यालयों की समीक्षा की गई, 72 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अपार आडी सृजन से संबंधित कार्य को वेतन अवरुद्ध करने पर भी पूर्ण नहीं किया गया। यह स्थिति खेदजनक है, जिले की रैंक भी प्रभावित हुई है। 72 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक का दिसंबर का वेतन अरुद्ध रखते हुए शेष 313 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

    नवंबर में 385 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का रोका गया था वेतन

    आनलाइन मीटिंग और व्यक्तिगत समन्वय के बाद भी प्रधानाध्यापकों ने कार्य में रुचि नहीं ली। इस लापरवाही के कारण जनपद की प्रदेश स्तर पर रैंकिंग भी प्रभावित हुई है। यदि निर्धारित समय तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तो संबंधित विद्यालय के संपूर्ण शैक्षणिक स्टाफ का वेतन रोकने या वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। बीएसए रतन कीर्ति ने बताया कि अपार आडी के कार्य में लापरवाही बरतने वाले 72 प्रधानाध्यापक व इंचार्ज प्रधानाध्यापक का वेतन रोका गया है।