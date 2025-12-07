अपहरण के आरोपित पकड़ने गई मथुरा पुलिस टीम पर हमला: पलसाे चौकी प्रभारी बंधक बनाकर पीटे; गाड़ी के शीशे तोड़े

संवाद सूत्र, जागरण, गोवर्धन (मथुरा)। राजस्थान के डीग जिले के गांव इकलैरा में दो सगी बहनों के अपहरण में वांछित चल रहे बदमाश को पकड़ने गई गोवर्धन पुलिस टीम पर डीग में हमला कर दिया गया। पलसों चौकी प्रभारी को बंधक बनाकर पीटा गया। पुलिस की टीम पर पथराव कर शीशा तोड़ दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी तरह पुलिस टीम जान बचाकर भागी और डीग थाने पहुंची। यहां एक हिस्ट्रीशीटर समेत 19 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शनिवार को डीग पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर समेत दो लोगों को दबोच लिया, एक अन्य को गोवर्धन पुलिस ने शनिवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया।

दो सगी बहनों के अपहरण के आरोपित को पकड़ने गई थी पुलिस गोवर्धन थाने के देवसेरस गांव से नौ सितंबर को दो सगी बहनों का अपहरण हो गया था। इसमें स्वजन ने मगोर्रा थाना के गांव नगला तसिया निवासी शुभम और देवसेरस निवासी कुंवर कौशिक को नामजद कर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन बहनों को बरामद कर शुभम को गिरफ्तार कर लिया लेकिन कुंवर फरार चल रहा था। शुक्रवार शाम डीग सीमा पर पुलिस ने बाइक से साथी अमित के साथ जा रहे कुंवर को घेर लिया। कुंवर को पकड़ लिया, लेकिन इकलैरा गांव निवासी अमित भागा तो पुलिस ने प्राइवेट गाड़ी से गांव तक पीछा किया। यहां अमित को पकड़ लिया। इस पर अमित ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया।

पुलिस टीम पर पथराव, गाड़ी के शीशे तोड़े, 19 के विरुद्ध दर्ज हुई रिपोर्ट ग्रामीणों ने पलसों चौकी प्रभारी नितिन त्यागी को पकड़ लिया और एक घर में खींच ले जाकर बंधक बना लिया और जमकर पीटा। वह घायल हो गए और उनका पर्स भी लूट लिया। पुलिस पर पथराव कर अमित को छुड़ा लिया। पथराव में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। किसी तरह पुलिस वहां से भागी और डीग कोतवाली पहुंची। यहां डीग पुलिस गोवर्धन पुलिस के साथ पहुंची और दारोगा नितिन त्यागी को मुक्त कराया। पुलिस को देख ग्रामीण भाग गए। गोवर्धन पुलिस ने डीग में ही 19 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।

बदमाशों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। डीग कोतवाली के प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया मुकदमा दर्ज करने के बाद बदमाशों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। इकलैरा निवासी अमित के पिता हिस्ट्रीशीटर सुनहरी ठाकुर और उसके साथी मानसिंह उर्फ मंशो सिंह की घेरेबंदी की। सुनहरी पुलिस को देख एक मकान से कूद गया। उसके पैर में चोट आ गई। पुलिस ने दोनों दबोच लिया। इधर, शनिवार रात करीब आठ बजे गोवर्धन पुलिस ने गोवर्धन क्षेत्र के ही कुंजेरा तिराहा के पास मुठभेड़ में इकलैरा निवासी संजय उर्फ आकाश को गिरफ्तार कर लिया, वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। संजय मान सिंह का बेटा है। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।