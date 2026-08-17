वृंदावन: क्यों खुला औरंगजेब काल से बंद जुगलकिशोर मंदिर, पुरातत्व विभाग ने की स्थिति स्पष्ट

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। वृंदावन के स्थापत्य के समय का निर्माणाधीन जुगलकिशोर मंदिर औरंगजेब काल में मंदिर श्रीविग्रह मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंचा दिए गए। तभी से मंदिर के पट बंद थे। इस मंदिर को प्राचीन धरोहर के रूप में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संरक्षित कर लिया। समय-समय पर सफाई होने लगी।

लेकिन, अब ब्रज वृंदावन देवालय समिति की मांग पर विभाग ने मंदिर की नियमित सफाई करने के लिए मंदिर के पट प्रतिदिन खोलना आरंभ कर दिया है। लेकिन, मंदिर के पट नियमित रूप से प्रतिदिन खोलने का भ्रम लोगों में फैल गया। इसका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पूरी तरह खंडन कर दिया।

लोगों में मंदिर खुलने का फैला भ्रम, पुरातत्व विभाग ने स्थिति की साफ ब्रज वृंदावन देवालय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दो महीने पहले पुरातत्व विभाग की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस कुमार को ज्ञापन देकर प्राचीन जुगलकिशोर मंदिर के पट नियमित रूप से खोलने की मांग की थी।