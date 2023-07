हाईवे थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव तंतूरा निवासी किशनवीर सिंह ने बताया भांजी सुंदरी की शादी करीब सात वर्ष पूर्व नगला तारसी निवासी भगत सिंह के साथ हुई थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। आरोप लगाया शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसको लेकर कई बार पंचायत हुई लेकिन ससुरालीजन नहीं माने।

मह‍िला की संदिग्ध अवस्था में मौत। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

Your browser does not support the audio element.

मथुरा, जागरण संवाददाता। एक विवाहिता की शुक्रवार रात संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका के गले पर निशान म‍िले हैं। पुलिस आत्महत्या बता रही है, जबकि स्वजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ससुरालीजन घटना के बाद से फरार हैं। हाईवे थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव तंतूरा निवासी किशनवीर सिंह ने बताया, भांजी सुंदरी की शादी करीब सात वर्ष पूर्व नगला तारसी निवासी भगत सिंह के साथ हुई थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। आरोप लगाया शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसको लेकर कई बार पंचायत हुई, लेकिन ससुरालीजन नहीं माने। करीब दो वर्ष पूर्व ससुरालीजनों ने भांजी के साथ मारपीट की और उसे घर छोड़ गए। कुछ दिन पूर्व पंचायत हुई और फिर पति भगत सिंह उसे अपने साथ ले गया। उन्‍होंने बताया क‍ि भगत सिंह कुछ साल से गोवर्धन रोड पर किराए का कमरा लेकर रहता था। आरोप लगाया कि भगत सिंह और अन्य ससुरालीजन ने भांजी की पहले पिटाई की और फिर गले में फंदा कसकर हत्या कर दी। शव को अपने गांव नगला तारसी ले गए। सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लिया। प्रभारी निरीक्षक उमेश चंद्र त्रिपाठी का कहना है प्रार्थना पत्र पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

Edited By: Vinay Saxena