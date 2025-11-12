सनातन पद यात्रा की ड्यूटी में तैनात दारोगा की मौत: सीने में उठा तेज दर्द, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली से वृंदावन आ रही बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा में ड्यूटी के दौरान एक उप निरीक्षक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। थाना राया क्षेत्र के गांव पीरीगढ़ी निवासी उप निरीक्षक बोहरा वर्तमान में एटा के अलीगंज थाने पर तैनात थे।

विशेष ड्यूटी के तहत मथुरा आए थे बोहरा वे विशेष ड्यूटी के तहत मथुरा पहुंचे थे और पुलिस लाइन में आमद कराने के बाद अचानक उनके सीने में तेज दर्द शुरू हो गया। साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।