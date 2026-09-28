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बैंककर्मी को करता था अश्लील मैसेज, बनवा दूंगा IAS; मथुरा का सपा नेता अलीगढ़ से गिरफ्तार

By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 28 Sep 2026 02:40 PM (IST)

कोतवाली पुलिस ने महिला बैंककर्मी को अश्लील मैसेज भेजने वाले सपा नेता सैयद राजन अहमद रिजवी को अलीगढ़ से गिरफ्तार ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मथुरा। महिला बैंककर्मी को अश्लील मैसेज भेजने वाले सपा नेता को कोतवाली पुलिस ने रविवार दोपहर पौने तीन बजे अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने उसे पद से हटा दिया था।

स्टेट बैंक चौराहा स्थित एक बैंक में कार्यरत महिला का आरोप है कि सैयद राजन अहमद रिजवी ग्राहक बनकर बैंक आता था और काफी समय से उनके आसपास रहने व उन्हें असहज करने का प्रयास कर रहा था। आरोप है कि उसने किसी माध्यम से महिला का निजी मोबाइल नंबर हासिल कर संपर्क शुरू किया।

विरोध करने पर पर सीडीआर निकलवाने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उनकी और उसके वाहन की तस्वीरें ली गईं। रात में पारिवारिक आवास के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने की सूचनाएं मिलीं। परिवार की गतिविधियों की जानकारी सुरक्षाकर्मियों और रसोइए से जुटाने का भी आरोप लगाया गया था

एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शरील ने राजन रिजवी को पद से हटा दिया था।

कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया रविवार दोपहर पौने तीन बजे गांव धर्रामाफी थाना क्वारसी जिला अलीगढ़ में रिश्तेदार के घर से आरोपित सैयद राजन अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर शाम आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश किया है।