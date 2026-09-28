बैंककर्मी को करता था अश्लील मैसेज, बनवा दूंगा IAS; मथुरा का सपा नेता अलीगढ़ से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। महिला बैंककर्मी को अश्लील मैसेज भेजने वाले सपा नेता को कोतवाली पुलिस ने रविवार दोपहर पौने तीन बजे अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने उसे पद से हटा दिया था।

स्टेट बैंक चौराहा स्थित एक बैंक में कार्यरत महिला का आरोप है कि सैयद राजन अहमद रिजवी ग्राहक बनकर बैंक आता था और काफी समय से उनके आसपास रहने व उन्हें असहज करने का प्रयास कर रहा था। आरोप है कि उसने किसी माध्यम से महिला का निजी मोबाइल नंबर हासिल कर संपर्क शुरू किया।

विरोध करने पर पर सीडीआर निकलवाने की धमकी देकर मानसिक दबाव बनाया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उनकी और उसके वाहन की तस्वीरें ली गईं। रात में पारिवारिक आवास के आसपास संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने की सूचनाएं मिलीं। परिवार की गतिविधियों की जानकारी सुरक्षाकर्मियों और रसोइए से जुटाने का भी आरोप लगाया गया था।