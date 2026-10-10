देश को पाकिस्तान बनाने की साजिश, विपक्ष पर मथुरा में विधायक श्रीकांत शर्मा ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, मथुरा। भाजपा के हिमाचल प्रदेश प्रभारी और विधायक श्रीकांत शर्माशनिवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।

उन्होंने शहर के राधावैली स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी का स्वभाव केवल अराजकता फैलाना, झूठे आरोप लगाना और फिर भाग जाना बन गया है। राहुल गांधी एंड कंपनी यह पूरी तरह समझ ले कि यह देश पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि यह भी जानना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह हैं।

जनता ईवीएम के जरिए विपक्ष को करारा जवाब देगी। उन्होंने राहुल गांधी को आत्मचिंतन की सलाह देते हुए कहा कि वह पहले लालू प्रसाद यादव के बेटे के कंधे पर बैठे और अब अखिलेश यादव के कंधे पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं।