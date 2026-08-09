श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति की कारसेवा का शंखनाद आज, मथुरा पुलिस अलर्ट पर; भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना

जागरण संवाददाता, मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति के लिए आज सुबह भव्य हवन-पूजन के साथ कारसेवा का शंखनाद किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन के लिए गोवर्धन स्थित श्रीचित्रगुप्त पीठ में देशभर से संत-महांत एकत्र हुए हैं, जो विधि-विधान से हवन में सम्मिलित होंगे।

पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने चार जुलाई को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर अयोध्या के राम मंदिर की तरह कारसेवा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन करते हुए नौ अगस्त को श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर कारसेवा की घोषणा की थी। बाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए तिथि स्थगित कर दी गई। राजस्थान के भरतपुर से शिलाएं मंगाए जाने से प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई।