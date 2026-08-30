श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर 4 को जन्माष्टमी: कलहंस पुष्प बंगले में विराजेंगे ठाकुरजी, 200 KG चांदी से सजेगा गर्भगृह

जागरण संवाददात, मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव चार सितंबर को मनाया जाएगा। ठाकुरजी कलहंस पुष्प बंगला (देवताओं की भक्ति में लीन रहने वाला हंस) में विराजमान होंगे। सुबह 5.30 बजे से रात 1.30 बजे तक श्रद्धालुओं का प्रवेश हो सकेगा। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा-संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने पत्रकारों को बताया, 5253वें जन्मोत्सव पर ठाकुरजी का शृंगार, पोशाक, मंदिर की साज-सज्जा, व्यवस्थाएं नयनाभिराम व अभूतपूर्व होंगी। ठाकुरजी 'पंचरत्न' पोशाक धारण करेंगे। इसमें कामधेनु गाय, पाञ्चजन्य शंख, अमृत कलश, एरावत हाथी, कल्पवृक्ष को उकेरा गया है।

रत्न-जड़ित मुकुट, बांसुरी, कंठा आदि शृंगार सामग्री ठाकुरजी धारण करेंगे। भगवती योगमायाजी दिव्य स्वर्ण मुकुट धारण करेंगी। पंचरत्न से तैयार पोशाक करेंगे धारण कंस कारागार श्रीगर्भ-गृह को लगभग 200 किलो चांदी से सजाया जाएगा। इस बार नव निर्मित रजत-कमल में विराजमान श्रीगोपाल का जन्माभिषेक होगा। श्रीगर्भ-गृह के दर्शन एलईडी स्क्रीन के माध्यम पर भी होंगे। गो रक्षा-राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया जाएगा।

गोरक्षा-राष्ट्ररक्षा का लिया जाएगा संकल्प, सुबह 5.30 बजे से प्रवेश सदस्य गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया, चार सितंबर की सुबह शहनाई व नगाड़ों के वादन के साथ भगवान की मंगला आरती दर्शन सुबह 5.30 बजे से होंगे। सुबह आठ बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा, भजन-गायन होगा

मुख्य कार्यक्रम रात 10 बजे श्रीगणेश-नवग्रह आदि पूजन से आरंभ होगा

1008 कमल-पुष्पों से ठाकुरजी का सहस्त्रार्चन करते हुए आह्वान किया जाएगा

भगवान के जन्म की महाआरती रात 12.10 बजे तक चलेगी

श्रीठाकुरजी का जन्माभिषेक रात 12.10 बजे से 12.25 बजे तक होगा

रजत कमल पुष्प में विराजित श्रीठाकुरजी का जन्म महाभिषेक रात 12.25 बजे से रात 12.40 बजे तक होगा

शृंगार आरती रात 12.45 बजे से रात 12.50 बजे तक होगी

श्रीकृष्ण जन्मस्थान में श्रद्धालुओं का प्रवेश रात 1.30 बजे तक होगा

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के लीलामंच पर एक से पांच सितंबर तक लीलाओं का आयोजन शाम सात बजे से रात रात 11 तक होगा जूताघर व सामान घर की व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जन्मस्थान के प्रमुख संपर्क मार्ग पर जूताघर व सामान घर की व्यवस्था की गई है। लाउडस्पीकर के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। कम समय में दर्शन के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश गोविंद द्वार (गेट नंबर-तीन) से व निकास मुख्य द्वार (गेट नंबर-एक) से होगा। सामान घर रूपम सिनेमा, श्रीगर्तेश्वर मंदिर के निकट, राधापार्क गर्तेश्वर मंदिर के सामने बनाए जाएंगे। प्रत्येक सामान घर के पास प्राथमिक चिकित्सा शिविर होंगे। गेट नंबर-एक के समीप वाहन पार्किंग परिसर में खोया-पाया केंद्र बनेगा।