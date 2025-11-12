Language
    श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा में लगेंगे फेस स्कैनर कैमरे, दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उच्चस्तरीय बैठक में फेस स्कैनर कैमरे लगाने का निर्णय हुआ है। इससे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में मदद मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सकेगा। सुरक्षा को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के दूसरे दिन मंगलवार को श्रीकृष्ण भूमि सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें लखनऊ व आगरा से एडीजी, आइजी, डीआइजी, एसएसपी, चार एसपी के साथ पुलिस मुख्यालय व शासन की तरफ से अधिकारी शामिल हुए।

    बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने फेस स्कैनर, बैग स्कैनर, रोड ब्लाकर, बोलार्ट, टायर किल्लर समेत कई तकनीक को सुरक्षा में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

    दिल्ली में सोमवार पौने सात बजे हुए कार विस्फोट के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में आ गई हैं। कार विस्फोट के दूसरे दिन मंगलवार सुबह एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, लखनऊ से एडीजी आइबी विनीता शर्मा, आइजी सुरक्षा तरुण गवा, आइजी सीआरपीएफ अनिल कुमार, डीआइजी आगरा पीएसी सतेंद्र कुमार, डीआइजी आगरा जोन शैलेष कुमार पांडेय, एसपी वीआइ आशीष श्रीवास्तव, एसपी ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी उदय शंकर सिंह, एसपी अभिसूचना इंटेलीजेंट्स सुकीर्ति माधव के साथ पुलिस मुख्यालय व शासन की तरफ से अधिकारी मथुरा पहुंच गए।

    अधिकारियों ने जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार के साथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह की सुरक्षा का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस लाइन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें दिल्ली कार ब्लास्ट की चर्चा करते हुए अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर श्रीकृष्णभूमि की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया।

    कहा गया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अब तकनीक को सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें फेस स्कैनर कैमरे, रोड ब्लाकर, बोलार्ट, टायर किल्लर, बैग्स स्कैनर आदि शामिल है। नए किस्म के मोर्चा को भी एडवांस तरीके में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए।

    इन मोर्चा में विशेष तकनीक से बंकर जैसे बनाए जाते हैं। इन पर बड़े हमलों का भी असर नहीं होता है। बैठक में 13 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन आ रही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा की भी चर्चा की गई।

    यात्रा के दौरान भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

    इस मौके पर एसपी सुरक्षा राजकुमार अग्रवाल, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, सीओ साइबर गुंजन सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।