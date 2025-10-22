एसएसपी श्लोक कुमार की पत्नी तृप्ति ने बच्चों पर लुटाया प्यार, पुलिस लाइन में खुला शिशु गृह
मथुरा में पुलिस लाइन में एक शिशु गृह खोला गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी की पत्नी तृप्ति ने किया। यह शिशु गृह महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया है, ताकि वे ड्यूटी के दौरान निश्चिंत रहें। केंद्र में बच्चों के लिए खेलने, सीखने और मनोरंजन की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले का सबसे बड़ा शिशु गृह दीपावली पर सोमवार को पुलिस लाइन में भी खुल गया है। इसका उद्घाटन एसएसपी श्लोक कुमार की पत्नी व वामा सारथी मथुरा की अध्यक्ष तृप्ति ने किया। शिशु गृह में उन्होंने बच्चों को मिठाईयां व खिलौने बांटे। साथ ही छोटे बच्चों को दुलार भी किया।
महिला पुलिसकर्मियों को सताती थी चिंता
ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मियों को अपने छोटे बच्चों की चिंता सताती थी। इसको लेकर एसएसपी श्लोक कुमार ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए सीओ सर्किल क्षेत्र में शिशु गृह खुलवाए। रविवार को पुलिस लाइन में सबसे बड़ा शिशु गृह का उद्घाटन सोमवार को एसएसपी की पत्नी तृप्ति ने किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और महिला कर्मियों की उपस्थिति में पूरे उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। एसएसपी की पत्नी ने कहा कि यह पहल न केवल एक सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है, बल्कि पुलिस बल में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है।
तृप्ति ने कहा महिलाएं जब अपने परिवार और बच्चों के प्रति निश्चिंत होकर कार्य करती हैं तो उनकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह केंद्र मथुरा पुलिस की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। केंद्र में बच्चों के लिए खेलने, सीखने और मनोरंजन के आधुनिक साधन उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों के लिए रंग-बिरंगे खिलौने, पठन-पाठन की सामग्री, सुरक्षित खेलने का क्षेत्र और आरामदायक विश्राम व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षित सहयोगी स्टाफ बच्चों की देखभाल और सुरक्षा पर लगातार नजर रखेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।