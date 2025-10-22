एसएसपी श्लोक कुमार की पत्नी तृप्ति ने बच्चों पर लुटाया प्यार, पुलिस लाइन में खुला शिशु गृह

जागरण संवाददाता, मथुरा। जिले का सबसे बड़ा शिशु गृह दीपावली पर सोमवार को पुलिस लाइन में भी खुल गया है। इसका उद्घाटन एसएसपी श्लोक कुमार की पत्नी व वामा सारथी मथुरा की अध्यक्ष तृप्ति ने किया। शिशु गृह में उन्होंने बच्चों को मिठाईयां व खिलौने बांटे। साथ ही छोटे बच्चों को दुलार भी किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला पुलिसकर्मियों को सताती थी चिंता

ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मियों को अपने छोटे बच्चों की चिंता सताती थी। इसको लेकर एसएसपी श्लोक कुमार ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए सीओ सर्किल क्षेत्र में शिशु गृह खुलवाए। रविवार को पुलिस लाइन में सबसे बड़ा शिशु गृह का उद्घाटन सोमवार को एसएसपी की पत्नी तृप्ति ने किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों और महिला कर्मियों की उपस्थिति में पूरे उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। एसएसपी की पत्नी ने कहा कि यह पहल न केवल एक सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है, बल्कि पुलिस बल में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है।