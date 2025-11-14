बांकेबिहारी मंदिर में अचानक गेट नंबर 2 से हुई किसी की एंट्री, ठाकुरजी के दर्शन छोड़ श्रद्धालुओं लेने लगे सेल्फी
वृंदावन में, फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में उनके पहुंचते ही, भक्तों में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई, जिसके कारण पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी। शिल्पा शेट्टी ने भगवान बांकेबिहारी की पूजा-अर्चना की और 'राधे राधे' के जयकारे लगाए।
संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी के आंगन में शुक्रवार शाम सामान्य रूप से श्रद्धालु आराध्य के दर्शन कर रहे थे। इसी बीच अचानक पुलिस के सुरक्षाघेरे में गेट नंबर दो से फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने प्रवेश किया तो ठाकुरजी के दर्शन छोड़ श्रद्धालुओं ने शिल्पा शेट्टी का रुख कर दिया।
अभिनेत्री को मंदिर के वीआइपी कटहरे तक पहुंचाया। जहां शिल्पा शेट्टी ने आराध्य बांकेबिहारी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और राधे, राधे के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार की शाम करीब सात बजे फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आराध्य बांकेबिहारी के दर्शन करने पहुंची थीं।
दिन में आचार्य धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने के बाद शिल्पा शेट्टी बांकेबिहारी के दर्शन को पहुंचीं तो पुलिस ने मंदिर के गेट संख्या दो से वीआइपी कटहरे तक प्रांगण को खाली करवा दिया। जैसे ही शिल्पा शेट्टी मंदिर के अंदर पहुंचीं तो श्रद्धालुओं में उनके समीप पहुंचने की होड़ लग गई। ये देख सीओ सदर संदीप सिंह ने फोर्स को इशारा करके श्रद्धालुओं को रोकने के निर्देश दिए।
