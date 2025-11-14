बांकेबिहारी मंदिर में अचानक गेट नंबर 2 से हुई किसी की एंट्री, ठाकुरजी के दर्शन छोड़ श्रद्धालुओं लेने लगे सेल्फी

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी के आंगन में शुक्रवार शाम सामान्य रूप से श्रद्धालु आराध्य के दर्शन कर रहे थे। इसी बीच अचानक पुलिस के सुरक्षाघेरे में गेट नंबर दो से फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने प्रवेश किया तो ठाकुरजी के दर्शन छोड़ श्रद्धालुओं ने शिल्पा शेट्टी का रुख कर दिया।

अभिनेत्री को मंदिर के वीआइपी कटहरे तक पहुंचाया। जहां शिल्पा शेट्टी ने आराध्य बांकेबिहारी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और राधे, राधे के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में शुक्रवार की शाम करीब सात बजे फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आराध्य बांकेबिहारी के दर्शन करने पहुंची थीं।