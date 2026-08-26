बांकेबिहारी मंदिर में भंडारियों ने बनाई चढ़ावे से दूरी, नहीं चढ़ा रहे फूल और प्रसाद; सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध

संवाद सहयोगी, वृंदावन। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में चढ़ावा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को मंदिर में व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला। मंदिर में श्रद्धालुओं की माला और प्रसाद भी लेने से भंडारियों ने दूरी बना ली। ऐसे में ठाकुरजी को माला और प्रसाद अर्पित कर भोग साथ ले जाने की इच्छा भक्तों की पूरी नहीं हो सकी।

जबकि अब तक की व्यवस्था में भंडारी ही भक्तों की माला प्रसाद ठाकुरजी तक पहुंचकर श्रद्धालुओं को वापस करते थे। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में बुधवार को सुबह मंदिर के पट खुले तो श्रद्धालु माला प्रसाद लेकर मंदिर में पहुंचे। लेकिन, मंदिर जगमोहन एवं वीआईपी कटहरे में भंडारी मौजूद नहीं थे।

जब भंडारियों से दूरी बनाने के बारे में जानकारी की तो बताया सुप्रीम कोर्ट ने जब चढ़ावा का अधिकार छीना है तो अब माला प्रसाद भी नहीं ग्रहण करेंगे। इसे में दिनभर श्रद्धालु मंदिर के जगमोहन में माला प्रसाद फेंकते हुए दिखाई दिए। मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया इस तरह की प्रक्रिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।