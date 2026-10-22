मथुरा: SBI की शाखा में शार्ट सर्किट से आग, फर्नीचर और बिजली उपकरण जले

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता थाना क्षेत्र के तरौली गांव में अकबरपुर-शेरगढ़ मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में बुधवार देर रात शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग से बैंक के अंदर रखा कुछ फर्नीचर और बिजली उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। बैंक में लगे जनरेटर के बार-बार बंद होने और चालू होने की आवाज सुनकर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई।

ग्रामीणों की सूचना पर शाखा प्रबंधक मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एसबीआइ की शाखा पहले तरौली के मुख्य बाजार में संचालित हो रही थी। 12 अक्टूबर को इसे अकबरपुर-शेरगढ़ मार्ग स्थित नए भवन में स्थानांतरित किया गया था। बुधवार शाम सात बजे शाखा प्रबंधक हेमंत कुमार बैंक बंद कर घर चले गए थे।

रात करीब दो बजे बैंक में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग के कारण बैंक में लगा जनरेटर बार-बार बंद और चालू होने लगा।जनरेटर की आवाज सुनकर पास में रहने वाले ग्रामीण विजय को किसी अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल शाखा प्रबंधक को फोन कर घटना की जानकारी दी। वहीं, ग्रामीण वकील ने भी बैंक में आग लगने की सूचना मिलने पर बिजली आपूर्ति बंद कराई।