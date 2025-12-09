वृंदावन में सात कोस में फैली अध्यात्म की आभा! संत प्रेमानंद महाराज की परिक्रमा पूर्ण

जागरण संवाददाता, मथुरा। गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में मंगलवार की भोर कुछ यूं अलौकिक बनी कि परिक्रमा पथ पर निकलते ही वातावरण जय गिरिराज महाराज और राधे राधे के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। संत प्रेमानंद जी जब भक्तों की टोलियों संग सात कोसीय परिक्रमा आरंभ करने निकले, तो ब्रज की धरा भक्ति और आनंद से सराबोर हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को गिरिराज महाराज की परिक्रमा परंपरा के दिव्य रंग उस समय और निखर उठे, जब संत प्रेमानंद जी ने भक्तों के विशाल समूह के साथ सात कोसीय परिक्रमा पूर्ण की। परिक्रमा पथ पर भोर की शांति, हवाओं में रची ब्रजरज की महक और राधे-राधे के जयघोष माहौल को भक्तिमय करते रहे।

रविवार को जहां संतजी ने विश्राम लिया था, मंगलवार प्रातः उसी स्थल जहाजघर से उन्होंने परिक्रमा पुनः आरंभ की। सुबह लगभग आठ बजे जैसे ही संतजी आगे बढ़े, श्रद्धालुओं का सैलाब परिक्रमा मार्ग की ओर उमड़ पड़ा। दूर-दूर से भक्त दौड़ते हुए पहुंचे ताकि संतजी के दर्शन और उनके दिव्य चरण रज का स्पर्श पा सकें।