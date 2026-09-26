संत प्रेमानंद की प्रसिद्धि के साथ ही विवादों में रहे शिष्य, साधक की मौत में उलझी गुत्थी

संवाद सहयोगी, वृंदावन। संत प्रेमानंद अपने प्रवचनों के माध्यम से दुनिया भर प्रसिद्ध हैं। देश भर के उच्च पदों पर तैनात लोग भी उनके अनुयायी हैं। उनसे मिलने और उनके दर्शन को आते हैं। लेकिन, संत के शिष्य हमेशा विवादों में रहे हैं। आपस में खुद को संत का सबसे नजदीकी बताने की होड़ है।

आपस में मतभेद की चर्चाएं भी चलती रहीं, हालांकि कभी भी आश्रम प्रबंधन ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही खंडन किया। जब संत प्रेमानंद आश्रम के बाहर पदयात्रा करते थे, तब सड़क किनारे खड़े अनुयायियों से शिष्यों के अभद्रता के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

भले ही शुक्रवार को शिष्य रसिक दुलारी शरण ने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, लेकिन इसे लोग आपसी झगड़े की परिणति मना रहे हैं। इतना बड़ा कदम कोई ऐसे ही नहीं उठा लेगा। कोविड काल में संत प्रेमानंद उस वक्त चर्चा में आए जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा क साथ संत के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम पहुंचे।

इसके बाद पूरी दुनिया में संत प्रेमानंद का नाम हुआ। इसके बाद उनके प्रवचन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। उनके शिष्यों के बीच भी आपसी विवाद की चर्चा लगातार होती रही। एक शिष्य पर यमुना खादर में अवैध रूप से प्लाटिंग करने का आरोप लगा।

श्रीकृष्णम शरणम अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में पहले संत प्रेमांनद रहते थे, उसमें अचानक आग लग गई। उसमें काफी दस्तावेज जले। इसे लेकर आश्रम से कोई बयान नहीं जारी हुआ, लेकिन आपसी विवाद की चर्चाएं होती रहीं। बीते 18 मई से संत प्रेमानंद ने पदयात्रा बंद कर दी। यमुना किनारे एकांतवास में हैं।