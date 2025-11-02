Saint Premanand: गले लगाया और आसन पर विराजमान कर चरण पखारे... आरती उतारी, कौन पहुंचा संत प्रेमानंद से मिलने?

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्रीराधारानी के साधक संत प्रेमानंद से मिलने शनिवार को मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी डा. राजेंद्रदास देवाचार्य, गोरीलाल कुंज के महंत किशोरदेव दास जु महाराज पहुंचे। तीनों साधकों का भावुक मिलन देख आश्रम में मौजूद संत परिक्रमा आनंदित हो उठा। तीनों साधकों ने एक-दूसरे का भावपूर्ण स्वागत किया और एक-दूसरे को प्रसादी चुनरी ओढ़ाई।

परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज में शनिवार को सुबह करीब आठ बजे मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी डॉ. राजेंद्रदास देवाचार्य, गोरीलाल कुंज के महंत किशोरदेव दास जु महाराज पहुंचे। संत प्रेमानंद ने दोनों संतों का माल्यार्पण कर गले लगाया और आसन पर विराजमान कर चरण पखारे व आरती उतारी। इसके बाद शुरू हुआ संतों का सत्संग। संत प्रेमानंद ने साधकों से गुरुतत्व पर चर्चा शुरू करते हुए कहा हम साधकों की सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने गुरु द्वारा किए गए मंगलमयी प्रतिकूल व्यवहार को वास्तविक प्रतिकूल मानकर उनका अनादर कर देते हैं, उनकी अवज्ञा कर देते हैं। फिर हम भटकना प्रारंभ करते हैं और इतना भटक जाते हैं कि लाड़िलीजी के चरणों से बहुत दूर हो जाते हैं।