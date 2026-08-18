वंदेमातरम का अपमान कर सोनिया ने देश को किया आहत, साध्वी ऋतंभरा ने आड़े हाथ लिया

संवाद सहयोगी, वृंदावन। पद्मविभूषण साध्वी ऋतंभरा ने सोनिया गांधी पर हमला करते हुए कहा वंदेमातरम पर जिस तरह से सोनिया गांधी ने कृत्य किया है, इससे पूरा देश आहत हुआ है। उनकी भावना देश के सामने आ चुकी हैं। उन्होंने जंतरमंतर के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए कहा मुद्दों को लेकर प्रदर्शन होने चाहिए। लेकिन, हम इस देश में अराजकता नहीं होने दे सकते।

जंतर-मंतर व रांची में हुए प्रदर्शनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा जंतरमंतर पर प्रदर्शन करने वालों की मानसिकता कभी भी राष्ट्रहित में नहीं हो सकती। उनके अभिभावकों को सोचना चाहिए आपके बच्चों के दिमाग के साथ कौन खेल रहा है।

वात्सल्य ग्राम के समविद् गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल में वरिष्ठ पत्रकार स्व. भानुप्रताप शुक्ल के पुण्यतिथि पर आयोजित राष्ट्र चिंतन दिवस समारोह में साध्वी ऋतंभरा ने यह बात कही। उन्होंने कहा स्व. भानुप्रताप शुक्ल बड़े राष्ट्रचिंतक थे। उनका स्मरण करने को आज हम एकत्रित हुए हैं। हमें व्यक्तिगत चिंतन से मुक्त होकर देश का चिंतन करना चाहिए।

साध्वी ऋतंभरा ने कहा भारत ने देखा वंदे मातरम गीत पर जिस तरह सोनिया गांधी असहज हुईं, सोचा भी नहीं जा सकता। उनका सच देश के सामने आ चुका है। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। बाबा रामदेव के आंदोलन के सवाल पर कहा देश विशाल वट वृक्ष है कभी कभी दीमक लगती है तो उसका उपचार किया जाता है।

संसद में पप्पू यादव साधु का चोला पहनकर हमारी भावनाओं, आस्थाओं का अपमान कर रहे थे। ये भगवा त्याग, तपस्या का वस्त्र है। समाज को सहन करने की सीमा होनी चाहिए, लेकिन, ज्यादा रगड़ोगे तो चंदन में भी आग लगेगी। श्रीराम मंदिर के बाद अब सिद्धीविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी के सवाल पर कहा हम सभी को चरित्र मजबूत करना होगा।

ये सारी घटनाएं इंगित करती हैं हम नैतिकता के मामले में चूक रहे हैं। दुर्भाग्य है कि धर्म की शिक्षा हम दे नहीं सकते। सरकार नैतिकता के नाम पर जो व्यवस्था बना रही होगी, उसमें विलंब हुआ। इसी कारण ये दृश्य सामने हैं। श्रीराम जन्मभूमि का मामला व्याकुल करने वाला था। इन्होंने चढ़ावा चोरी को चंदा चाेरी बताना शुरू कर दिया, इससे आस्था के केंद्र के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होती है। ऐसा करने वालों को दंड मिलना चाहिए। समारोह में पूर्व राज्यमंत्री रविकांत गर्ग ने कहा उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक कार्य किए, वे गेरुआ वेश से कम नहीं थे।

उप्र के पूर्व अपर महाधिवक्ता रमेश सिंह ने कहा स्व. भानुप्रताप शुक्ल पांचजन्य नामक पत्रिका के संपादक के साथ प्रबल, प्रखर शब्दों के सिपाही थे। समारोह में विद्यालय में देश भक्ति कविता, वाद-विवाद एवं चित्रांकन, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं हुआ। काव्य पाठ में ओजस्विनी सदन समीक्षा मिश्रा प्रथम, यशस्विनी सदन से अरात्रिका, तेजस्विनी सदन से आदिति चौधरी द्वितीय तृतीय स्थान पर रही।