वृंदावन में साधु राघव दास की चाकू से गला रेतकर नृशंस हत्या, नशे के विवाद में गई जान

संवाद सहयोगी, वृंदावन (मथुरा)। आश्रम के बाहर घूम रहे साधु की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हमलावर ने साधु के साथी पर भी हमला किया और मौके से भाग गया। बताया जाता है कि साधु नशे का आदी था और इसी बात पर उसका विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वृंदावन परिक्रमा मार्ग में चामुंडा घाट के पास सोमवार रात दो बजे एक साधु की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने उनके सीने पर भी चाकू से तीन वार किए हैं।

गांजे के नशे को लेकर हुई थी कहासुनी सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि मृतक साधु की पहचान राघव दास के रूप में हुई है। उनके पास मिले आधार कार्ड में उनका पता वृंदावन का लिखा है, लेकिन वे मूल रूप से इटावा के बहादुरगढ़ के रहने वाले थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राघव दास प्रेम कुटी आश्रम में रहते थे, लेकिन गांजे की लत लगने के कारण आश्रम के अन्य लोगों ने उन्हें रात में रोकना बंद कर दिया था।