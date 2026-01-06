RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदुओं को जगाने तक चैन से नहीं बैठेंगे; बनाएं व्यवहारिक अभियान

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक के केंद्र में देश के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार है। न केवल संघ प्रमुख बल्कि शीर्ष पदाधिकारी इसे लेकर व्यथित और चिंता में हैं। यही कारण है कि बैठक में लगातार तीसरे दिन हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा ही छाया रहा।

संघ प्रमुख डा. मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि हिंदू राष्ट्र संपन्न और वैभवशाली तभी बनेगा, जब हिंदू सुरक्षित, संगठित और शिक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, तुम मेरे अपने हो, हिंदू समाज में ऐसा भाव जगाना होगा। हम अपने इस सपने को हिंदुओं में जगाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारा व्यवहारिक अभियान बने, यही हमारा प्रयास है।



संघ प्रमुख सात दिवसीय प्रवास पर वृंदावन के केशवधाम में हैं। रविवार को परिचय बैठक के बाद संघ प्रमुख ने सोमवार और मंगलवार को अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में शीर्ष पदाधिकारियों के बीच हिंदू हितों पर फिर बोले। कहा कि हिंदुओं को नफरती तपिश से बचाना है। शीर्ष पदाधिकारियों से कहा कि संगठन के जरिए जागे हुए हिंदुओं को समझाए और समझ गए हैं, उन्हें सक्रिय करने की जरूरत है।

हमें चिंता करनी होगी कि हिंदू संपन्न कैसे बने। हर हिंदू अपने हिंदू भाई की सुरक्षा के लिए तत्पर कैसे बनें, इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। संघ प्रमुख ने कहा कि चिंतन मंथन से ही पथ मिलता है। इसलिए इस विषय पर गहन चिंतन और मंथन किए जाने की जरूरत है।