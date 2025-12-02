Language
    मथुरा में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान: चौड़े होंगे मंडी व गोवर्धन चौराहा के सड़क, नई साल में होगी नई व्यवस्था

    By Vineet Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:04 AM (IST)

    मथुरा में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मंडी और गोवर्धन चौराहा को चौड़ा किया जाएगा, साथ ही अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। ई-रिक्शा का पंजीकरण अनिवार्य होगा और बिना पंजीकरण के संचालन पर रोक लगेगी। नरहौली गांव के सामने का कट बंद किया जाएगा। इन उपायों से शहर में यातायात सुगम होने की उम्मीद है।

    बैठक के दौरान अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद जागे अफसरों ने सोमवार रात बैठक कर मंथन किया। करीब ढाई घंटे तक चली बैठक में तय हुआ कि सबसे व्यस्त मंडी चौराहा और गोवर्धन चौराहा को चौड़ा किया जाएगा। चारों ओर से अतिक्रमण हटेगा। ठेल-ढकेल भी सड़कों से हटाई जाएंगी। जहां भी सड़क पर बिजली का खंभा और ट्रांसफारमर बाधा बन रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। एक माह में सारी कवायद कर नए वर्ष से यातायात सुगम करने की योजना बनाई गई है।

    जाम की स्थिति विकराल होने के बाद अधिकारियों ने बैठक कर किया मंथन


    लगातार लग रहे जाम के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। रविवार शाम तो हद हो गई। पूरा शहर वाहनों के कारण जाम हो गया। बदहाल स्थिति पर अफसरों की भी नींद टूटी। सोमवार को डीएम सीपी सिंह की अगुवाई में जिम्मेदार अधिकारियों ने मंथन किया। तय हुआ कि हाइवे स्थित मंडी चौराहा और गोवर्धन चौराहा पर सबसे अधिक जाम लगता है। ऐसे में इन चौराहों के चारों ओर अतिक्रमण हटाकर इन्हें चौड़ा किया जाएगा।

    सड़कों से हटेंगे बिजली के खंभे व ट्रांसफारमर, बंद होगा नरहौली गांव का कट

    यदि कोई ट्रांसफारमर और बिजली का खंभा बाधा बन रहा है तो उसे भी हटाया जाएगा। यहां से ठेल-ढकेल हटाकर उन्हें वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया जाएगा। नरहौली पुल पर दिन भर जाम की स्थिति बनती है, ऐसे में नरहौली गांव के सामने का कट भी बंद किया जाएगा। जल्द ही नई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। शहर के अंदर पार्किंग बनाने पर भी मंथन हुआ। डीएम ने कहा कि सभी विभाग तालमेल करके कार्ययोजना तैयार करें। एक सप्ताह बाद फिर बैठक होगी, तब यह तय होगा, किस विभाग को कहां क्या करना है।




    ई-रिक्शा का होगा पंजीकरण, एक जनवरी से नई व्यवस्था

    बैठक में तय किया गया कि बेतरतीब ई-रिक्शा का संचालन भी अब व्यवस्थित किया जाएगा। सभी ई-रिक्शा का नगर निगम में पंजीकरण होगा। सभी एक ही कलर के होंगे। हर ई-रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। उन्हें रेट लिस्ट के साथ ही नगर निगम का पंजीयन नंबर भी चस्पा करना होगा। इससे बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ रहे ई-रिक्शा पर अंकुश तो लगेगा ही, किराया के नाम पर लूट भी नहीं हो सकेगी। 31 दिसंबर तक सभी ई-रिक्शा का पंजीकरण होगा। एक जनवरी से बिना रजिस्ट्रेशन ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।



    अतिक्रमण पर अब कसेगा शिकंजा

    जाम का सबसे बड़ा कारण सड़कों पर अतिक्रमण है। काफी बाहर तक कब्जा कर लिया गया है। ऐसे में अब अतिक्रमण से मुक्ति को अभियान चलेगा। जब अतिक्रमण हटेगा तो सड़कें भी चौड़ी होंगी। इसलिए जल्द ही नगर निगम बाकी विभागों के साथ मिलकर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाएगा।



    ये रहे मौजूद


    एसएसपी श्लोक कुमार, मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एसबी सिंह, नगर आयुक्त जगप्रवेश, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, सीओ ट्रैफिक प्रीतम सिंह, परिवहन विभाग और परिवहन निगम के अधिकारी भी भी मौजूद रहे।