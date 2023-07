डकैती में 22 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2000 में हाईवे पर चालक की हत्या कर लूटा था सामान से भरा ट्रक

हाईवे पर 22 साल पहले चालक की हत्या कर इलेक्ट्रानिक सामान से भरा ट्रक लूटने वाला इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। खाली ट्रक एटा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में लावारिस हाल में मिला था।

डकैती में 22 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा: हाईवे पर 22 साल पहले चालक की हत्या कर इलेक्ट्रानिक सामान से भरा ट्रक लूटने वाला इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश थी लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि 10 दिसंबर, 2000 को फरह थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर महुअन में अज्ञात व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने की सूचना गढ़ाया लतीफपुर निवासी रामनिवास ने पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली। लावारिस हाल में मिला खाली ट्रक विवेचना में 13 जनवरी, 2001 को शव की पहचान ट्रक चालक सुरेश निवासी अवरे थाना रामपुर बफेपुर जिला सतरा, मध्य प्रदेश के रूप में हुई थी। जांच में पता चला कि विकास निवासी ग्राम माने थाना एकमा, जिला छपरा (सारण), बिहार ने अपने एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ मिलकर चालक सुरेश की हत्या कर इलेक्ट्रानिक सामान से भरे ट्रक को लूटा था। खाली ट्रक एटा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में लावारिस हाल में मिला था। ट्रक मालिक ने दिसंबर 2000 में दर्ज कराई थी प्राथमिकी ट्रक मालिक ने 20 दिसंबर, 2000 को कोतवाली देहात में ट्रक चालक सुरेश व हेल्पर के खिलाफ लूट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना में 13 नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने 13 बदमाशों को गिरफ्तार कर आगरा के जैतपुर निवासी रामजीत के घर से लूटा सामान बरामद कर घटना का पटाक्षेप कर दिया था। बदमाश विकास घटना के बाद से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर तत्कालीन एसएसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शुक्रवार की सुबह 10 बजे फरह थाना के प्रभारी निरीक्षक सुरेश चंद्र ने स्वाट टीम की मदद से फरार इनामी बदमाश विकास को आगरा-मथुरा हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। बिहार से आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

