Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Yamuna Expressway: साल 2025 में बना हादसों में सबसे अधिक मौतों का रिकॉर्ड, कहीं चालक की लापरवाही तो कभी प्रबंधन की खामी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    Yamuna Expressway ने साल 2025 में हादसों में सबसे अधिक मौतों का दर्दनाक रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें अब तक 65 मौतें हुई हैं। मंगलवार तड़के हुए हादसे में 1 ...और पढ़ें

    Hero Image

    Yamuna Expressway पर सन 2025 में सर्वाधिक मौत हुई हैं।

    जितेंद्र गुप्ता, मथुरा। Yamuna Expressway ने इस साल के खत्म होते होते एक दर्दनाक रिकॉर्ड बना दिया। हादसों में सबसे ज्यादा मौतें इस साल एक्सप्रेसवे पर हुई हैं। अब तक 65 मौत यहां रिपोर्ट हो चुकी हैं। मंगलवार तड़के हुए हादसे में ही 19 लोग दम तोड़ चुके हैं। कहीं चालक की लापरवाही रही तो कभी प्रबंधन की खामी कारण बनी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के छह थाना क्षेत्र से निकलने वाला यमुना एक्सप्रेसवे अब मौत का हाईवे साबित हो रहा है। हादसों के आंकड़े डराने वाले हैं और प्रशासनिक दावे खोखले। वर्ष 2025 में अब तक यमुना एक्सप्रेसवे पर 65 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो बीते तीन वर्षों में सबसे ज्यादा है।

    यह आंकड़ा न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। मंगलवार सुबह हादसे में नौ वाहनों के जलने से 19 लोगों की मृत्यु के बाद अब बलदेव थाना क्षेत्र का माइल स्टोन 127 नया ब्लैक स्पाॅट बनकर उभरा है।

    मथुरा जिले के छह थाना क्षेत्रों की सीमा से होकर निकले करीब 75 किलोमीटर के यमुना एक्सप्रेसवे में अभी तक पांच ब्लैक स्पाॅट चिन्हित किए गए थे। इसमें नौहझील के चार और राया के एक थे। मंगलवार सुबह चार बजे बलदेव के यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक आए कोहरे से एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए।

    इसमें 19 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके बाद बलदेव का माइल स्टोन 127 भी ब्लैक स्पाट में शामिल हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीड मानी जा रही है।

    तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के तमाम दावों के बीच सच्चाई यह है कि इस वर्ष यमुना एक्सप्रेसवे पर 24 हजार से अधिक ओवर स्पीड के चालान काटे जा चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि चालक न नियम मान रहे हैं और न ही मौत का डर उन्हें रोक पा रहा है। इस वर्ष अब तक 60 से अधिक हादसों में करीब 65 लोगों की मृत्यु हो गई। जबकि वर्ष 2023 में 54 हादसों में 38 और वर्ष 2024 में 46 हादसों में 36 लोगों की मृत्यु हुई थी।

     

    ब्लैक स्पाॅट पर यह है व्यवस्था


    तीन वर्षों में एक स्थान पर 10 हादसों में पांच या इससे अधिक मृत्यु होने पर पुलिस और एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की तरफ से उस स्थान को ब्लैक स्पाॅट चिन्हित किया जाता है।

    इसके बाद इन स्थानों पर हादसों को रोकने के लिए साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, सड़क पर सफेद पट्टी की लेन, स्पीड लिमिट, ब्लैक स्पाट का बोर्ड, दृष्यता रोकने के लिए झाड़ियों आदि की कटाई की जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे।

    यह भी पढ़ें- Yamuna Expressway पर हादसे की वो एक रात...अस्पताल में कहानियां 100, जिंदगी भर के लिए आंखों में बैठा डर