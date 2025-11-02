Language
    पुलिस आवास की जमीन पर कब्जा... SSP का पारा हुआ गर्म, मांट सीओ व थाना प्रभारी को फटकार लगाई

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:54 AM (IST)

    मांट में पुलिस आवास के लिए आवंटित सवा तीन एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर एसएसपी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मांट सीओ और थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए तीन दिन के भीतर भूमि को कब्जे में लेने का अल्टीमेटम दिया है। 1992 में यह भूमि पुलिस आवास के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन दबंगों ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है।

    मथुरा के एसएसपी हैं श्लोक कुमार। फाइल

    संवाद सूत्र, जागरण, मांट। मांट क्षेत्र में भांडीरवन और वंशीवट का निरीक्षण करते समय पुलिस आवास के लिए आवंटित सवा तीन एकड़ भूमि को लेकर एसएसपी का पारा गर्म हो गया। उन्होंने मांट सीओ व थाना प्रभारी को फटकार लगाई। कहा कि खुद की भूमि मुक्ति नहीं करा पा रहे हैं, जनता की कैसे कराएंगे। इसके बाद थाना प्रभारी को तीन दिन में अल्टीमेटम देते हुए आवंटित भूमि को कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।

    मांट में पुलिस आवास के लिए आवंटित है सवा तीन एकड़ भूमि

     

    सन 1992 में तत्कालीन ग्राम प्रधान मांट मूला लहरी शंकर रावत ने बिजलीघर के समीप कई खसरों की करीब सवा तीन एकड़ भूमि का आवंटन पुलिस आवास के लिए किया था, जो राजस्व खतौनी में भी दर्ज है। इस भूमि पर पुलिस आवास से संबंधित बोर्ड भी लगाया गया था। पुलिस आवंटन की भूमि से सटा खसरा नंबर 427 मांट मूला निवासी एक व्यक्ति का है। उसके बेटों ने बिना किसी नाप तोल के सरकारी भूमि पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया। आरोप है कि कब्जाई भूमि का मांट मूला के ग्राम प्रधान के पुत्र राजू व मुकेश व विनोद ने किसी व्यक्ति को सौदा भी कर दिया था।

     

    बोले, खुद की भूमि मुक्त नहीं का पा रहे, जनता की कैसे कराएंगे

     

    एग्रीमेंट की जानकारी पर जागी पुलिस को भूमि का सौदा होने की जानकारी हुई तो पुलिस कर्मी सक्रिय हुए। आनन-फानन में एसडीएम से भूमि नाप के आदेश कराए गए। इसी दौरान एक पक्ष ने न्यायलय से गाटा संख्या 427 पर ग्राम न्यायालय से स्टे ले लिया। इसके बाद राजस्व व पुलिस की टीम दो बार जमीन की नाप को गई, लेकिन स्टे होने के कारण नाप पूरी नहीं हो सकी थी। शनिवार को जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक मांट क्षेत्र के भांडीरवन और वंशीवट का निरीक्षण कर लिया। एसएसपी को पुलिस आवासीय भूमि की याद आ गई। उन्होंने जनसुनवाई में मांट सीओ आशीष कुमार व मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह को जमकर फटकार लगाई।

    एसएसपी ने दोनों से कहा कि खुद की भूमि जब मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। एसएसपी ने थाना प्रभारी को तीन दिन का अल्टीमेट देकर भूमि को कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं। मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम से बात हो गई है। दो दिन में भूमि की नाप कराकर कब्जे में ले ली जाएगी।