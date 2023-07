हैदराबाद जा रही दक्षिण एक्सप्रेस में बम की सूचना, मथुरा जंक्शन पर खलबली, GRP और RPF ने दो घंटे तक खंगाली ट्रेन

Mathura News निजामुद्दीन से हैदराबाद जा रही दक्षिण एक्सप्रेस में बम की सूचना से खलबली मच गई। करीब पौने दो घंटे ट्रेन को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चेक किया गया। कोई भी संदिग्ध वस्तु न मिलने पर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन में चेकिंग देख यात्री भी दहशत में आ गए। कंट्रोल से दक्षिण एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली थी।

हैदराबाद जा रही दक्षिण एक्सप्रेस में बम की सूचना

जागरण संवाददाता, मथुरा : निजामुद्दीन से हैदराबाद जा रही दक्षिण एक्सप्रेस में बम की सूचना से खलबली मच गई। करीब पौने दो घंटे ट्रेन को जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चेक किया गया। कोई भी संदिग्ध वस्तु न मिलने पर ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन में चेकिंग देख यात्री भी दहशत में आ गए। कंट्रोल से दक्षिण एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली थी। ट्रेन रात 12.57 बजे प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही आरपीएफ और जीआरपी ने तलाशी शुरू कर दी। एसपी सिटी एमपी सिंह भी मौके पर पहुंच गए। चेकिंग देख यात्रियों में खलबली मच गई। यात्री चेकिंग का कारण जानने लगे। दो घंटे तक ली गई तलाशी बीडीएस टीम भी मौके पर पहुंच गई और रात 1.45 बजे से रात 2.45 बजे तक ट्रेन की सघन चेकिंग की गई। करीब पौने दो घंटे तक ट्रेन को चेक किया गया। रात 2.55 बजे ट्रेन को गन्तव्य पर रवाना किया गया। ट्रेन में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु न मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली। वरिष्ठ अधिकारियों को भी ट्रेन में बम न होने की सूचना दी गई। बुधवार को भी गोल्डन टेंपल में आतंकी सूचना से दहशत रही थी। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार चेकिंग की जा रही है।

