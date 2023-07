Mathura News: गोल्डन टेंपल ट्रेन में आतंकी की सूचना, मथुरा जंक्शन पर खलबली, जीआरपी ने खंगाली गाड़ी

Mathura Crime News In Hindi मथुरा में कंट्रोल रूम पर जैसे ही सूचना मिली। आरपीएफ और जीआरपी की टीमें सतर्क हो गयी। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें ट्रेन में ही चेकिंग करते हुए आगे के लिए रवाना हुईं। ट्रेन जाने के बाद भी पुलिस ने डाग स्क्वायड के साथ स्टेशन पर छानबीन की। लेकिन आतंकी जैसा संदिग्ध नहीं मिला है।

Mathura News: गोल्डन टेंपल ट्रेन में आतंकी की सूचना से मथुरा जंक्शन पर खलबली

मथुरा, जागरण संवाददाता। मुंबई से अमृतसर जाने वाली गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस में आतंकी होने की सूचना पर बुधवार दोपहर खलबली मच गई। ट्रेन के मथुरा जंक्शन पहुंचने पर उसकी चेकिंग की गई। लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। करीब सात मिनट रुकने के बाद ट्रेन रवाना हुई। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें ट्रेन में ही सवार होकर आगे के लिए रवाना हुईं। कंट्रोल रूम में दी आतंकी होने की सूचना गोल्डन टेंपल ट्रेन के मथुरा जंक्शन पहुंचने का समय 11.43 बजे है। ये ट्रेन 11.57 बजे स्टेशन पहुंची। इससे पहले ही रेलवे के कंट्रोल रूम में किसी ने ट्रेन में आतंकी होने की सूचना दी। सूचना पर एसपी सिटी एमपी सिंह के साथ कई थानों का पुलिस बल पहुंच गया। ट्रेन की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। 12.04 बजे ट्रेन मथुरा स्टेशन से रवाना हुई। एसपी सिटी ने बताया कि ट्रेन में कोई संदिग्ध नहीं मिला है। फिर भी जीआरपी और आरपीएफ की टीम को ट्रेन के साथ रवाना कर पूरी ट्रेन की फिर तलाशी लेने को कहा गया है।

