गांवों में युवा हुए 'स्मार्ट', ऑनलाइन पढ़ाई संग करियर काउंसलिंग की ले रहे सुविधा; 'ज्ञानम ज्योति' डिजिटल लाइब्रेरी शुरू

जागरण संवाददाता, मथुरा। बलदेव के महावन बांगर गांव के सुधीर चौधरी बीए की पढाई के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शहरों में तो ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है, लेकिन अब गांव के युवा भी पढ़ाई के मामले में स्मार्ट हो रहे हैं। अब गांवों में 120 लाइब्रेरी और नई तैयार हो गई हैं। इनमें नया परिवर्तन यह है कि इन लाइब्रेरी में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ करियर काउंसलिंग भी कराई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी नौकरी के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। यहां स्मार्ट क्लास भी लगेंगी।

गांव में ही युवाओं को नौकरी के आवेदन के मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री मिलेगी इन लाइब्रेरी का नाम ज्ञानम ज्योति दिया गया है। जिले के 120 गांवों में पहले से डिजिटल लाइब्रेरी हैं। नई लाइब्रेरी के शुरू होने के बाद जिले में कुल 240 डिजिटल लाइब्रेरी हो जाएंगी। अब तक डिजिटल लाइब्रेरी में केवल ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, लेकिन अब यह लाइब्रेरी अपग्रेड होंगी। इसके तहत अब डिजिटल लाइब्रेरी में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं को करियर काउंसलिंग की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही मार्गदर्शन मिल सकेगा।