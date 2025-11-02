Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा: मंदिर के पास 9 साल की बच्ची से गैंगरेप, पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:22 AM (IST)

    मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र में एक नौ साल की बच्ची के साथ मंदिर के पास सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची के चीखने पर लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस और ग्रामीण मिलकर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण टीम, मथुरा। मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव के बाहर मंदिर के पास नौ वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से सनसनी फैल गई। बच्ची की आवाज पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोग दिखने बताए जा रहे हैं। इन पर शक जताया जा रहा है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के साथ ग्रामीण आरोपितों की तलाश में जुटे हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    बच्ची के चीखने पर घटनास्थल पर पहुंचे लोग, अस्पताल में भर्ती

     

    मगोर्रा थाने के सौंख चौकी क्षेत्र में अनूसूचित जाति की एक नौ वर्षीय बच्ची शनिवार दोपहर साढ़े तीन बजे खेलते हुए थोड़ी दूर स्थित सुनसान जगह पर बने मंदिर में पहुंच गई। यहां पर बच्ची को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया गया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां खून से लथपथ बच्ची को देख लोगों को दुष्कर्म का अंदेशा हुआ। लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

     

    तनाव को देख गांव में पुलिस बल तैनात, आरोपितों की तलाश में जुटे ग्रामीण

     

    मगोर्रा थाना प्रभारी हरीश चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। इसके बाद पुलिस टीमों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक मंदिर के पास दिखाई दिए। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की टीमें आरोपितों की तलाश में जुट गईं। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित होकर आरोपितों को ढूंढने में जुट गए।

    एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला एक युवक है या और भी है। इसकी जांच की जा रही है। टीमें लगा हुई हैं। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश किया जाएगा।